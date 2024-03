Trzęsienie ziemi o magnitudzie 3,6 było odczuwalne w sobotę w Czarnogórze, Chorwacji oraz Bośni i Hercegowinie. Doszło do niego zaledwie dwa dni po mocniejszych wstrząsach, które wywołały materialne szkody w regionie.

Dwa dni wcześniej pękały budynki

To trzęsienie ziemi nastąpiło zaledwie dwa dni po wstrząsach o magnitudzie 5,4, których epicentrum również znajdowało się w zachodniej części kraju. Na skutek aktywności sejsmicznej popękały budynki, a droga do przejścia granicznego Krstac musiała zostać zamknięta. Odczuli je także mieszkańcy Bośni i Hercegowiny, gdzie w dwóch gminach doszło do uszkodzeń budynków mieszkalnych, a zajęcia szkolne zostały zawieszone.