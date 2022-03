Kolejne ofiary śmiertelne powodzi w Australii. "Przed nami trudne 24 godziny, a nawet 48 godzin"

Powodzie w Australii nie ustają. We wtorek ostrzeżenia przed groźną pogodą wydano na wschodnim wybrzeżu kraju. Dziesiątki tysięcy mieszkańców Sydney uciekły z domów, ponieważ ulewne deszcze ponownie nawiedziły to miasto, zalewając kilka przedmieść. Bilans ofiar śmiertelnych żywiołu wzrósł do 20.