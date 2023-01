Kolejna rzeka atmosferyczna zagraża Kalifornii. Już teraz porywiście wieje

Kalifornia jeszcze nie otrząsnęła się po ostatnich intensywnych opadach i powodziach, a już zagraża jej kolejne niebezpieczeństwo. W środę pojawiły się pierwsze ulewy i silne porywy wiatru, związane z nadchodzącą rzeką atmosferyczną. Miejscami spodziewane są opady do nawet 150 litrów wody na metr kwadratowy.

Rzeka atmosferyczna to bardzo niebezpieczne zjawisko. To rozległy tunel aerodynamiczny o krótkiej żywotności, który przenosi ogromne ilości pary wodnej z wód oceanu nad ląd. Powstaje za sprawą wąskich i porywistych strumieni wiatru. Rzeka atmosferyczna przemieszcza się na wysokości około 1,5-2 kilometrów nad powierzchnią Ziemi. Docierając do lądu, raptownie opada w postaci ulewnego deszczu lub intensywnych opadów śniegu.