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Kokushobi nie przestaje nękać Japonii

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Kobieta chłodzi się wiatrakiem podczas upałów, Japonia
Upały w Japonii
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: EPA/RODRIGO REYES MARIN
Japonia kolejny dzień zmaga się z kokushobi, czyli "okrutnie gorącym" okresem w roku. Tysiące osób potrzebowało pomocy medycznej w związku z przegrzaniem organizmu. Władze apelują o ostrożność.

W środę w Tokio odnotowano rekordową liczbę 3612 wyjazdów karetek, a do szpitala trafiły 453 osoby. Jest to najwyższy dzienny wynik dziennych interwencji w związku z upałami od 2010 roku. Biuro medycyny sądowej potwierdziło śmierć co najmniej sześciu osób z powodu skrajnego przegrzania. Zmarła między innymi starsza kobieta, której organizm przegrzał się podczas pracy w ogrodzie.

W czwartek sytuacja pogodowa w stolicy wciąż jest niebezpieczna dla zdrowia ludzi. Straż pożarna informuje, że tylko do godziny 15 czasu lokalnego hospitalizowano w Tokio kolejne 138 osób w przedziale wiekowym 8 - 97 lat. Stan trzynastu osób był określony jako ciężki, a dwóch - krytyczny.

Kokushobi w Japonii

Trzeci dzień z rzędu w Japonii trwają kokushobi, czyli "okrutnie gorące dni". Oznacza to, że temperatury przekraczają 40 stopni Celsjusza, które stwarzają realne zagrożenie dla życia oraz zdrowia. Władze apelują do mieszkańców oraz turystów o rozwagę i korzystanie z klimatyzacji.

"Apelujemy o częste uzupełnianie płynów zanim pojawi się uczucie pragnienia oraz o odpowiednie korzystanie z klimatyzacji i wentylatorów" - zaapelowała w komunikacie Tokijska Straż Pożarna.

- Ludzie mówili mi, że będzie gorąco, ale nie sądziłem, że aż tak. Nie jestem jednak aż tak zaskoczony, bo przywykłem do tego w chińskiej prowincji Guangdong, którą często odwiedzam. Nie zaskakuje mnie sam upał, bardziej dziwi mnie to, że tutaj, w Japonii, jest aż tak gorąco - powiedział turysta z Francji w rozmowie z agencją informacyjną Reuters.

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Tak gorąco w tym roku w Japonii jeszcze nie było

W mieście Hamamatsu w prefekturze Shizuoka padł w czwartek nowy tegoroczny rekord temperatury. Termometry wskazały 41,1 stopnia. W miejscowości Tajimi temperatura od trzech dni przekracza 40 stopni. W 41 prefekturach wprowadzono w środę najwyższy alert przed upałami. Japońscy meteorolodzy ostrzegają, że wieczorem w regionie Kanto i na południu Tohoku mogą pojawić się gwałtowne ulewy i podtopienia.

Redagował dd

Źródło: PAP, NHK, Reuters
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Tagi:
JaponiaUpał
Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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