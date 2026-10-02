Ko Lan, Tajlandia. Woda zmieniła kolor na zielony. "Bałam się"
U wybrzeży popularnej wśród turystów wyspy Ko Lan w Tajlandii woda zmieniła kolor na zielony. Jak przekazał w rozmowie z agencją informacyjną Reuters Arvut Munhapon, badacz środowiska morskiego z Uniwersytetu Burapha w mieście Saen Suk, za nietypowy kolor wody odpowiedzialne są bruzdnice z rodzaju Noctiluca.
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Zakwity glonów są zjawiskiem naturalnym, pojawiającym się dość regularnie, ale naukowcy uważają, że ich skala nasiliła się w dobie zmian klimatu, kiedy wody mórz i oceanów są cieplejsze niż zwykle. Ich rozwojowi służą także nawozy sztuczne spływające do mórz.
Tworzą się martwe strefy
Nadmierny rozrost niektórych gatunków glonów, a potem ich obumarcie, opadnięcie na dno i rozkład mogą prowadzić do zużywania zapasów tlenu - hipoksji. Kiedy stężenie tlenu jest zbyt niskie, niektóre organizmy morskie nie dają rady utrzymać się przy życiu. Naukowcy obszary objęte tym zjawiskiem nazywają czasami martwymi strefami.
- Przyglądamy się końcowemu etapowi, jakim jest hipoksja. W wewnętrznej części Zatoki Tajlandzkiej, jak wynika z moich własnych badań, nasiliła się ona - powiedział Anukul Buranapratheprat, zastępca dyrektora Instytutu Nauk Morskich przy Uniwersytecie Burapha. Jak podkreślił naukowiec, jego największym zmartwieniem była rozległa martwa strefa, która uformowała się w tym roku. Charakteryzowała się ona zbyt niskim poziomem tlenu, by mogły w niej przetrwać organizmy morskie zamieszkujące dno.
"Bałam się, że dostanę wysypki"
Jak twierdzą lokalni sprzedawcy, od czasu zmiany koloru wody liczba odwiedzających ich klientów spadła. Niektórzy turyści przenieśli się w miejsca, gdzie zakwit glonów nie występuje, inni unikali kontaktu z zieloną wodą.
- Nie odważyłam się wejść do wody. Bałam się, że dostanę wysypki - powiedziała Latipeya Thantibhapat, 29-letnia turystka z miasta Chiang Mai na północy kraju.
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