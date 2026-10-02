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Ko Lan, Tajlandia. Woda zmieniła kolor na zielony. "Bałam się"

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Zakwit glonów u wybrzeży Tajlandii
U wybrzeży wyspy Ko Lan zakwitły glony
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
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W ostatnim czasie woda przy brzegu jednej z wysp w Tajlandii zmieniła kolor na zielony. Nietypowa barwa odstraszyła część turystów. Eksperci wyjaśnili, skąd wzięło się to zjawisko i co jest za nie odpowiedzialne.

U wybrzeży popularnej wśród turystów wyspy Ko Lan w Tajlandii woda zmieniła kolor na zielony. Jak przekazał w rozmowie z agencją informacyjną Reuters Arvut Munhapon, badacz środowiska morskiego z Uniwersytetu Burapha w mieście Saen Suk, za nietypowy kolor wody odpowiedzialne są bruzdnice z rodzaju Noctiluca.

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Zakwity glonów są zjawiskiem naturalnym, pojawiającym się dość regularnie, ale naukowcy uważają, że ich skala nasiliła się w dobie zmian klimatu, kiedy wody mórz i oceanów są cieplejsze niż zwykle. Ich rozwojowi służą także nawozy sztuczne spływające do mórz.

Tworzą się martwe strefy

Nadmierny rozrost niektórych gatunków glonów, a potem ich obumarcie, opadnięcie na dno i rozkład mogą prowadzić do zużywania zapasów tlenu - hipoksji. Kiedy stężenie tlenu jest zbyt niskie, niektóre organizmy morskie nie dają rady utrzymać się przy życiu. Naukowcy obszary objęte tym zjawiskiem nazywają czasami martwymi strefami.

- Przyglądamy się końcowemu etapowi, jakim jest hipoksja. W wewnętrznej części Zatoki Tajlandzkiej, jak wynika z moich własnych badań, nasiliła się ona - powiedział Anukul Buranapratheprat, zastępca dyrektora Instytutu Nauk Morskich przy Uniwersytecie Burapha. Jak podkreślił naukowiec, jego największym zmartwieniem była rozległa martwa strefa, która uformowała się w tym roku. Charakteryzowała się ona zbyt niskim poziomem tlenu, by mogły w niej przetrwać organizmy morskie zamieszkujące dno.

"Bałam się, że dostanę wysypki"

Jak twierdzą lokalni sprzedawcy, od czasu zmiany koloru wody liczba odwiedzających ich klientów spadła. Niektórzy turyści przenieśli się w miejsca, gdzie zakwit glonów nie występuje, inni unikali kontaktu z zieloną wodą.

- Nie odważyłam się wejść do wody. Bałam się, że dostanę wysypki - powiedziała Latipeya Thantibhapat, 29-letnia turystka z miasta Chiang Mai na północy kraju.

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Źródło: Reuters, tvnmeteo.pl, NOAA
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Tagi:
TajlandiaEl Nino i La NinazwierzętaZmiany klimatuglobalne ocieplenie
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