Pierwszy śmiertelny przypadek zakażenia wirusem oz. Przenoszą go kleszcze

Japońskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że u 70-latki, która zmarła w zeszłym roku w prefekturze Ibaraki, położonej na północny-wschód od Tokio, zdiagnozowano infekcję wywołaną wirusem oz przenoszonym przez kleszcze - podała w piątek agencja Kyodo. To pierwszy taki przypadek na świcie.

Kobieta zgłosiła się do placówki medycznej latem 2022 roku z objawami takimi jak gorączka i zmęczenie. Zdiagnozowano u niej zapalenie płuc, ale objawy pogorszyły się i została hospitalizowana. U podstawy jej prawego uda znaleziono kleszcza. Kobieta zmarła na zapalenie mięśnia sercowego 26 dni po przyjęciu do szpitala.

Późniejsze badania medyczne potwierdziły obecność wirusa oz w komórkach mięśnia sercowego - precyzuje portal Nippon. Jest to pierwszy potwierdzony na świecie przypadek zakażenia u ludzi, w którego wyniku wystąpiły objawy choroby lub doszło do zgonu.

Apele o długie rękawy i nogawki

Według tamtejszego ministerstwa zdrowia do tej pory w Japonii zdarzały się przypadki, w których podejrzewano zakażenie wirusem, na co wskazywały testy przeciwciał we krwi. Władze uspokajają, że "infekcja niekoniecznie kończy się śmiercią".