Kinszasa pod wodą. "Doliczyliśmy się już 50 śmierci, ale to jeszcze nie koniec"

Demokratyczna Republika Konga została we wtorek nawiedzona przez ogromne ulewy. Stolica kraju - Kinszasa - znalazła się pod wodą. Kilkadziesiąt osób zginęło, a władze obawiają się, że to jeszcze nie koniec tragicznego bilansu.

Co najmniej 50 osób zginęło w Kinszasie, stolicy Demokratycznej Republiki Konga, w powodziach i osuwiskach ziemi - przekazał we wtorek szef stołecznej policji Sylvano Kasongo. Jak poinformowała francuska agencja prasowa AFP, do powodzi doszło wskutek wtorkowych ulew.