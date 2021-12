Śnieg i gołoledź w Kijowie. Seria wypadków i długie korki

Do kilkudziesięciu wypadków samochodowych doszło w poniedziałek wieczorem w Kijowie. Drogi były oblodzone, a wcześniej wystąpiły intensywne opady śniegu. Kierowcy stali w długich korkach.

Po tym, jak w poniedziałek wieczorem w stolicy Ukrainy obficie zaczął padać śnieg, miasto od razu się zakorkowało. Powierzchnie dróg i chodników pokrył lód. Lokalne media relacjonują, że z tego powodu doszło do kilkudziesięciu wypadków.

Na jednej z dróg zderzyło się ze sobą osiem samochodów. Najpierw doszło do zderzenia ciężarówki z samochodem jadącym z naprzeciwka, później do kraksy dołączyły kolejne auta. Dwie osoby zostały ranne, nie wymagały jednak przewiezienia do szpitala.