Kiedy spuszczasz wodę w toalecie, zamykaj klapę. Ten film pokaże ci, dlaczego warto

Chmura mikroskopijnych kropli nad muszlą

Naukowcy już od prawie 60 lat wiedzą, że niezamknięte muszle toaletowe emitują aerozole, a wcześniejsze badania pozwalały określić, jak daleko mogą one potencjalnie sięgać. Jednak do tej pory tajemnicą pozostawało to, jak dokładnie formowały się pióropusze aerozoli, jak szybko się one przemieszczały, i jak długo utrzymywały się w powietrzu.