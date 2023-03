W ostatniej chwili uskoczył przed walącym się drzewem. "Mogłem tego nie przeżyć"

Przez południowo-wschodnie Stany Zjednoczone w czwartek i piątek przeszły gwałtowne burze . Front atmosferyczny przemieszczał się na wschód, przynosząc ze sobą ulewy i porywisty, łamiący drzewa wiatr. W wyniku gwałtownej pogody zginęło co najmniej 13 osób.

Uciekł w ostatniej chwili

W niebezpiecznej sytuacji znalazł się Tony Antal, kurier z Kentucky, który w piątkowy wieczór był w pracy mimo trudnych warunków atmosferycznych. Mężczyzna opowiadał, że do zdarzenia doszło pod koniec jego zmiany. Podczas dostarczania paczek do domu w mieście Erlanger, nagle poczuł, że coś jest nie tak.

- Czułem, że coś się za mną porusza, ale nie byłem do końca pewien, co. Następnie usłyszałem skrzypienie - powiedział. - Instynktownie zacząłem biec tak szybko, jak to możliwe, ponieważ nie wiedziałem, w którą stronę upadnie drzewo.