37 ofiar śmiertelnych. W Kentucky nie przestaje padać

Wiele wskazuje na to, że opady, które pojawiły się w amerykańskim stanie Kentucky szybko nie ustaną. Z powodu powodzi, jakie wywołały, zginęło 37 osób. Władze robią wszystko, co możliwe, by pomóc poszkodowanym mieszkańcom.

Powodzie, do których doszło we wschodnich regionach Kentucky sprawiły, że życie straciło co najmniej 37 osób. Jak powiedział w poniedziałek gubernator Andy Beshear, wśród ofiar jest czworo dzieci. Tymczasem do regionu zbliżają się kolejne niebezpieczne systemy pogodowe.