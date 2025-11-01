Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Kenia. Ulewa doprowadziła do osuwiska. Nie żyje kilkanaście osób

Kenya
W Ugandzie zeszła lawina błotna. 9 osób nie żyje
Źródło: Reutres
Ulewne opady deszczu doprowadziły do osunięcia się ziemi w zachodniej Kenii. Zginęło co najmniej 13 osób. Nieznana jest liczba osób zaginionych. Trwa akcja ratunkowa.

W ostatnich dniach w zachodniej Kenii, w rejonie Wielkich Rowów Afrykańskich, intensywnie padało. W sobotę około godziny 4 lokalnego czasu ulewa doprowadziła do osuwiska w hrabstwie Elgeyo-Marakwet. Masa ziemi i błota zeszła na domy. Zginęło 13 osób, a liczba osób zaginionych jest nieznana. Udało się uratować 19 osób - przekazał agencji Reuters Peter Mulinge, komendant policji w hrabstwie Elgeyo-Marakwet.

Kipchumba Murkomen, minister wewnętrzny Kenii, poinformował w oświadczeniu, że do akcji ratunkowej skierowano wojsko i helikoptery policyjne. Na miejscu działa także Kenijski Czerwony Krzyż, który przekazał, że zakończono już pierwszą turę ewakuacji, przenosząc w bezpieczne miejsce 11 osób. Kolejny lot ma zabrać pięć kolejnych osób. Ze względu na zalania i zablokowane drogi dostęp do niektórych terenów jest jednak utrudniony.

Częste osuwiska w Kenii

W ostatnich latach w wyniku powodzi i osuwisk zginęły setki mieszkańców Kenii. W ubiegłym roku lawina błotna i powodzie błyskawiczne zabiły 61 osób w centrum kraju. Naukowcy uważają, że za nasilenie się niebezpiecznych zjawisk odpowiadają zmiany klimatu.

W piątek lawina błotna wywołana intensywnymi opadami nawiedziła również wschodnią część sąsiedniej Ugandy. Ugandyjski Czerwony Krzyż poinformował, że zginęło co najmniej 13 osób.

Zwały błota pochłonęły domy. Są zabici, w tym dzieci
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zwały błota pochłonęły domy. Są zabici, w tym dzieci

Autorka/Autor: kp

Źródło: Reuters, Kenya Red Cross, kenyans.co.ke

Źródło zdjęcia głównego: GoogleMaps

Udostępnij:
TAGI:
Kenia
Czytaj także:
Poranek 1 listopada na Kasprowym Wierchu
Inwersja w Karkonoszach. W Tatrach leży śnieg
Pogoda
Jamajka po przejściu huraganu Melissa
Krajobraz po huraganie. "Jak się czuję? Jestem zrozpaczona"
Świat
AdobeStock_930145702
W słowackich Tatrach część szlaków będzie zamknięta
Świat
Z powodu silnego wiatru samoloty nie mogły wylądować na lotnisku w Bilbao
Chaos na lotnisku. Samoloty nie mogły wylądować
Świat
Pies
Spadł z klifu. Trudna akcja ratunkowa
Świat
Jesień, ciepło, słońce
Dziś na termometrach nawet 18 stopni
Prognoza
Uganda
Zwały błota pochłonęły domy. Są zabici, w tym dzieci
Świat
Start chińskiej misji Shenzhou-21
Polecieli na orbitę, zabrali ze sobą coś nietypowego
Świat
Jesienna noc, pogodnie
Czeka nas pogodna, ale chłodna noc
Prognoza
Żubr - zdjęcie poglądowe
Żubr poturbował turystkę
Polska
Atak zimy na Islandii
Takiego śniegu w październiku tam jeszcze nie było
Świat
Huragan Melissa pozbawił prądu znaczną część Jamajki
Wyspa pogrążyła się w ciemnościach. Zdjęcia
Świat
Wszystkich Świętych, znicz, liście, pogoda
Najnowsza prognoza na Wszystkich Świętych
Prognoza
Mieszkańcy Salwadoru usuwają sałatę wodną ze zbiornika Cerron Grande
Sałata wodna opanowała jezioro. Roślina powoduje straty
Świat
Burza w Nowym Jorku powalała drzewa na samochody
Powódź błyskawiczna zalała piwnice. Nie żyją dwie osoby
Świat
Orki
Orki u wybrzeży Portugalii. Spotkania z nimi są coraz częstsze
Świat
Usuwanie skutków powodzi w Hoi An w Wietnamie
Ponad tysiąc litrów deszczu w dobę. Woda sięgała dachów domów
Świat
Powódź w Pizie
Zalane historyczne centrum Pizy
Świat
Wrocław, przewrócone drzewo przy budynku na ul. Tęczowej
Wichury w Polsce. Siedem osób zostało rannych
Polska
Zniszczenia na Jamajce
Historyczne zniszczenia. "Chciałbym o tym zapomnieć"
Świat
Pogodna aura
Pogoda dopisze, na termometrach do 14 stopni Celsjusza
Prognoza
Silny wiatr, noc
Tu aura będzie groźna. W mocy żółte i pomarańczowe alarmy
Prognoza
Noc z silnym wiatrem i opadami deszczu
Nadchodzi niespokojna noc
Prognoza
Burza, piorun
Gdzie jest burza? Grzmi, pada, wieje z dużą prędkością
Polska
Jamajka "przed" i "po" przejściu huraganu Melissa
Zdjęcia satelitarne pokazują tragedię Jamajki
Świat
Cyklon Montha nawiedził wschodnie Indie
Cyklon Montha. Zabici, wstrzymane wyprawy na Mount Everest
Świat
Silny wiatr
Alert RCB w kolejnych miejscach. "Zachowaj ostrożność"
Polska
Front atmosferyczny przyniesie do Polski duże opady
Tak dynamiczny front przejdzie przez Polskę
Prognoza
Asteroida mijająca Ziemię - wizualizacja
Była bliżej Ziemi niż Księżyc. Zauważono ją tuż przed przelotem
Świat
Małpy uciekły z ciężarówki. Niemal wszystkie zostały uśmiercone
Małpy uciekły z rozbitej ciężarówki. Niemal wszystkie zostały uśmiercone
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica