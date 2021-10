Susza w Kenii. "Nasze dzieci głodują"

Już drugi sezon z rzędu w północnej Kenii - półpustynnej części kraju, w przeciwieństwie do bardziej żyznego i zielonego południa - nie spadł deszcz. Ceny żywności rosną. To oznacza, że 2,4 mln ludzi w tym regionie grozi niedożywienie lub głód - twierdzi Światowy Program Żywnościowy ONZ. Susze stały się o w ostatnich latach o wiele bardziej nieprzewidywalne niż kiedyś - podkreśla Maurice Onyango z organizacji charytatywnej Plan International.

- Kozy nie nadają się do sprzedaży, krowy tym bardziej, a nasze dzieci głodują - powiedział agencji Reutera Moses Loloju, pasterz z hrabstwa Isiolo, który zgłosił się na ochotnika do pomocy w dystrybucji darów żywnościowych od rządu.

- Nie ma czym wypasać nielicznych pozostałych zwierząt. Są one też zbyt słabe, by dotrzeć do punktów z wodą - powiedział Reuterowi inny pasterz, przedstawiający się jako Bargeri. Padł mu nawet osioł, którym jeździł po wodę dla swego stada. Teraz chodzi po nią na piechotę, 40 kilometrów w jedną stronę, z kanistrem w każdej ręce.

Susze w Kenii stały się nieprzewidywalne

- Susze w poprzednich latach były w dużej mierze przewidywalne, występowały w cyklach od 5 do 10 lat, a to oznaczało, że pastwiska i zbiorniki wodne regenerowały się bardzo szybko - tłumaczył Maurice Onyango, szef regionalnego oddziału ds. klęsk żywiołowych w organizacji charytatywnej Plan International. - Teraz widzimy susze przydarzające się co dwa lata, a czasami co roku - dodał. Taka sytuacja powoduje, że rosną ceny żywności. Jak wynika z danych Narodowego Urzędu Zarządzania Suszą (NDMA), w hrabstwie Marsabit są one o 16 procent wyższe.