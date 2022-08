Skarżą się, że pogryzły ich foki. "Ludzie zajmują ich terytorium"

Ostatni poszkodowany, według miejscowych mediów, to 25-letni mężczyzna, którego zwierzę miało zaatakować we wtorek. Według medialnych relacji foka ugryzła go w rękę, poszarpała ramię i plecy. - Wszyscy myślą, że foki to miłe stworzenia. Ale to nie tak. To są drapieżniki, które szukają w morzu ofiary. Gdyby nie pomogli mi przyjaciele, foka pożarła by mnie całego - mówił poszkodowany.