Tysiące pasażerów utknęło w pociągach, władze ogłosiły stan nadzwyczajny

Według informacji przekazanych przez Ministerstwo Obrony, do godziny 6 rano w piątek uratowano i ewakuowano prawie 2,5 tys. osób. Umieszczono je w miejscach, gdzie można się ogrzać w rejonie dystryktu Kordai.

Pomoc z Kirgistanu

Władze sąsiedniego Kirgistanu w piątek poinformowały o skierowaniu do Kazachstanu grupy ratowników, by pomóc Kazachom w ewakuacji ok. 150 obywateli kirgiskich, którzy zostali zablokowani na autostradach.