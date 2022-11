Inwazja groźnych mrówek na Hawajach. "Kąsają ludzi, gdy ci śpią", a obrzęk utrzymuje się tygodniami

Kauaʻi, hawajska wyspa na Oceanie Spokojnym, zmaga się największą inwazją "ognistych mrówek" w historii. Tak duża populacja owadów może stanowić zagrożenie dla mieszkańców wyspy i turystów. Urzędnicy apelują o zgłaszanie wszystkich spotkań z mrówkami do odpowiednich organów - tylko w ten sposób można będzie opanować inwazję.

Obecność mrówek z rodzaju Solenopsis na Kauaʻi odkryto w 1999 roku, jednak teraz, po latach, sytuacja na wyspie stała się dramatyczna. Siedliska milionów przedstawicieli tych owadów odkryto w Parku Stanowym Rzeki Wailua, znajdującym się we wschodniej części wyspy. To największa kolonia tego gatunku, jaką do tej pory odkryto na Kaua'i, a na dodatek może stanowić poważne zagrożenie dla mieszkańców wyspy.