Katastrofalne powodzie w Malawi. Nie żyje co najmniej 13 osób

Powódź w Malawi Źródło: Reuters

Rząd Malawi poinformował w czwartek, że co najmniej 13 osób zginęło między 14 a 18 marca w wyniku intensywnych opadów deszczu i powodzi, które dotknęły ten południowoafrykański kraj. Według Departamentu ds. Zarządzania Kryzysowego (DoDMA), wstępne raporty z 16 z 36 lokalnych rad wykazały znaczne zniszczenia, a skutkami powodzi dotkniętych zostało blisko 10 tysięcy gospodarstw domowych. 35 osób odniosło obrażenia.

Kraj potrzebuje pomocy z zewnątrz

DoDMA uruchomił 12 obozów tymczasowych, zapewniając schronienie osobom poszkodowanym. Najciężej ucierpiały dystrykty Chikwawa, gdzie odnotowano trzy ofiary śmiertelne i dwie osoby ranne, oraz Machinga - tam zginęły dwie osoby, a 18 zostało rannych. W mieście Blantyre śmierć poniosły dwie osoby wskutek zawalenia się ścian, natomiast w Mangochi zginęła dwójka dzieci podczas przeprawy przez wezbraną rzekę.

Komisarz DoDMA Wilson Moleni zapewnił, że prowadzona jest akcja ratunkowa, a pomoc została już rozdysponowana do poszkodowanych gospodarstw.

Powodzie spowodowały również znaczne straty w rolnictwie - szczególnie w hodowli zwierząt i uprawach tytoniu. Malawi jest jednym z największych producentów tytoniu Burley na świecie, który stanowi główny towar eksportowy kraju.