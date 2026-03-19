Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Katastrofalne powodzie w Malawi. Nie żyje co najmniej 13 osób

Źródło: Reuters
Co najmniej 13 osób zginęło, a blisko 10 tysięcy gospodarstw domowych zostało dotkniętych skutkami intensywnych opadów i powodzi w Malawi. Gwałtowna aura doprowadziła do rozległych zniszczeń.

Rząd Malawi poinformował w czwartek, że co najmniej 13 osób zginęło między 14 a 18 marca w wyniku intensywnych opadów deszczu i powodzi, które dotknęły ten południowoafrykański kraj. Według Departamentu ds. Zarządzania Kryzysowego (DoDMA), wstępne raporty z 16 z 36 lokalnych rad wykazały znaczne zniszczenia, a skutkami powodzi dotkniętych zostało blisko 10 tysięcy gospodarstw domowych. 35 osób odniosło obrażenia.

Kraj potrzebuje pomocy z zewnątrz

DoDMA uruchomił 12 obozów tymczasowych, zapewniając schronienie osobom poszkodowanym. Najciężej ucierpiały dystrykty Chikwawa, gdzie odnotowano trzy ofiary śmiertelne i dwie osoby ranne, oraz Machinga - tam zginęły dwie osoby, a 18 zostało rannych. W mieście Blantyre śmierć poniosły dwie osoby wskutek zawalenia się ścian, natomiast w Mangochi zginęła dwójka dzieci podczas przeprawy przez wezbraną rzekę.

Komisarz DoDMA Wilson Moleni zapewnił, że prowadzona jest akcja ratunkowa, a pomoc została już rozdysponowana do poszkodowanych gospodarstw.

Powodzie spowodowały również znaczne straty w rolnictwie - szczególnie w hodowli zwierząt i uprawach tytoniu. Malawi jest jednym z największych producentów tytoniu Burley na świecie, który stanowi główny towar eksportowy kraju.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jest zima, a na termometrach ponad 40 stopni. Ten upał zapisuje się w historii

Autorka/Autor: Opracowała Julia Zalewska-Biziuk

Źródło: Reuters, Malawi24.com

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
Tagi:
MalawiPowódź
Zwiń opisWięcej
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom