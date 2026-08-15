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Katania, Sycylia. Utrudnienia na lotnisku wciąż trwają. Polska przewodniczka ma "dobrą wiadomość"

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Aktywność Etny powoduje utrudnienia na lotnisku w Katanii
Polska przewodniczka na Sycylii o sytuacji na wyspie w związku z aktywnością Etny
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ORIETTA SCARDINO
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Na Sycylii wciąż trwają utrudnienia związane ze wzmożoną aktywnością Etny. Polska przewodniczka ma jednak "dobrą wiadomość" dla osób, które chcą opuścić wyspę lub na nią dotrzeć.

W ostatnich dniach z powodu aktywności Etny odwołano lub przekierowano setki lotów na lotnisku w Katanii, znajdującym się najbliżej wulkanu. SAC, operator lotniska, poinformował, że port ma pozostać zamknięty do sobotniego popołudnia. Określił sytuację w ostatnich dniach jako najpoważniejszą w ostatnich 20 latach.

Paraliż lotniczy na Sycylii. "Dobra wiadomość" od polskiej przewodniczki

Czy jest szansa na to, że utrudnienia na lotnisku w Katanii wreszcie się skończą? Natalia Guziuk, polska przewodniczka po Sycylii uważa, że tak. Choć rano przed wyruszeniem z domu musiała oczyścić swoje auto z popiołu wulkanicznego, to podczas rozmowy na antenie TVN24 miała dla widzów "dobrą wiadomość".

- Teraz jadąc po Etnie zobaczyłam zupełnie czyste niebo, nic tam na górze nie widać, dalej podobno wypływa lawa, ale nie ma w tej chwili tego pióropusza - opowiadała. Dodała, że optymizm budzą wiadomości o możliwej zmianie kierunku wiatru, choć obsługa musi oczyścić samoloty i płytę lotniska z popiołu.

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Aktywność Etny powoduje utrudnienia na lotnisku w Katanii
Aktywność Etny powoduje utrudnienia na lotnisku w Katanii
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ORIETTA SCARDINO

Polscy turyści wciąż z problemami. Chaos informacyjny

Polscy turyści wciąż doświadczają problemów z powrotem do domu z Sycylii. Jednym z nich jest pan Łukasz, który napisał na Kontakt24, że jego lot został przekierowany do Palermo, ale nie został o tym poinformowany.

- Nie dostaliśmy żadnego maila ani informacji o zmianie lotniska. Mieliśmy już zrobione karty pokładowe na pierwotną rezerwację. Dopiero kiedy ponownie wpisaliśmy numer rezerwacji, okazało się, że została ona zmieniona i mamy lecieć z Palermo - przekazał.

Pan Łukasz dodał, że gdy zadzwonił na infolinię, otrzymał informację, że musi dotrzeć na lotnisko w Palermo na własną rękę. Zorientował się jednak, że nie zdąży na lot zastępczy i zdecydował się kupić bilety na inne połączenie. - Zostaliśmy zmuszeni do poniesienia kolejnych kosztów - skomentował.

Źródło: TVN24, Reuters
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Tagi:
WłochySycyliawulkany
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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