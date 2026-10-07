Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Katalonia. "Ulice są zalane na pół metra". Relacja Polaka z Hiszpanii

Miasteczko Cambrils w Katalonii po ulewie
Skutki ulew w miasteczku Cambrils w Katalonii
Źródło wideo: Martin K/Kontakt24
Źródło zdj. gł.: Martin K/Kontakt24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W Katalonii deszcz nie przestaje padać. We wtorek region nawiedziły kolejne ulewy, które więziły kierowców w samochodach i powodowały przerwy w dostawach prądu. Na Kontakt24 otrzymaliśmy relację Polaka przebywającego w Katalonii na wakacjach.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

W ostatnich dniach Katalonię na północnym wschodzie Hiszpanii raz po raz nawiedzają intensywne opady deszczu. Jak podaje dziennik "El Periodico", w Barcelonie, największym mieście regionu, od początku października spadło 290 litrów deszczu na metr kwadratowy. Już teraz jest to najbardziej mokry październik w mieście w ostatnich 40 latach. W weekend w Katalonii w wyniku ulew zmarły dwie osoby.

Ratowali ludzi uwięzionych w samochodach

Kolejna runda opadów rozpoczęła się we wtorek. Hiszpańska agencja meteorologiczna AEMET wydała ostrzeżenia dla całej Katalonii, a na wybrzeżu miały one pomarańczowy kolor. Według synoptyków w godzinę mogło tam spaść nawet 40 l/mkw. Katalońska Agencja Wodna (ACA) ostrzegła przed ryzykiem nagłego podniesienia się poziomu rzek.

Jak opisuje dziennik "La Vanguardia", we wtorek służby uratowały ponad 20 osób uwięzionych w samochodach przez wodę w regionach Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona. Większość akcji ratunkowych miała miejsce w gminie Xerta. Służby nadal poszukują 12-letniego Ramiego, który zaginął w niedzielę podczas burzy w mieście Granollers.

Ulewy wywołały przerwy w dostawie prądu. Około 200 specjalistów pracowało nad przywróceniem energii elektrycznej ponad dwóm tysiącom odbiorców w Barcelonie. Z powodu awarii trakcji pojawiły się utrudnienia na trasie między miejscowością Sant Vicenc de Calders a miastem Tarragona.

>>> CZYTAJ TEŻ: Woda porywała ludzi. Nie żyją dwie osoby

"Ulice są zalane na pół metra"

Na Kontakt24 otrzymaliśmy relację pana Martina, który na co dzień mieszka z żoną w Wielkiej Brytanii, ale obecnie przebywa na urlopie w miasteczku Cambrils nieopodal Tarragony. Mężczyzna powiedział, że o ile w poprzednich dniach przeszło kilka burz, o tyle we wtorek "lunęło jak z cebra".

- Ulice są zalane na pół metra, ludzie praktycznie nie wychodzą na zewnątrz. My mamy to szczęście, że nasz hotel stoi na podwyższeniu, nad ulicą, bo inaczej wszystko byłoby najpewniej zalane. W tej chwili deszcz już się uspokoił, ale wciąż jeszcze trochę pada - relacjonował pan Martin. Dodał, że zamierza wrócić do Wielkiej Brytanii w piątek, ale dopiero w dzień wylotu przekona się, czy lotniska w ogóle będą działać.

Sytuacja pogodowa w miasteczka Cambrils pod Barceloną
Źródło: Kontakt24 / Martin K
Sytuacja pogodowa miasteczka Cambrils pod Barceloną
Źródło: Kontakt24 / Martin K.
Źródło: El Periodico, La Vanguardia, Kontakt24
Udostępnij:
Tagi:
HiszpaniaulewyKataloniaBarcelona
Czytaj także:
Zgniły wyż, mgły, pochmurno
Tu warunki na drogach są trudne
Prognoza
Trąba powietrzna przeszła przez australijską miejscowość Ulladulla
Trąba powietrzna przeszła przez nadmorską miejscowość. Nagranie
Świat
Niedźwiedź wszedł na patio restauracji
Duży niedźwiedź wszedł do restauracji. "Nie spieszył się z wyjściem"
Ciekawostki
Rowerzysta zmarł po zderzeniu z psem w Central Parku
Rowerzysta nie przeżył zderzenia z psem
Świat
Ulewy doprowadziły do poważnych zalań w meksykańskim stanie Nuevo Leon
Woda porywała ludzi. Nie żyją dwie osoby
Świat
Jesień, góry, Karpaty, słońce
Halny podgrzeje południe Polski - może być i 27 stopni. Co jeszcze widać w prognozie
Prognoza
Nolo na zdjęciu satelitarnym z 5 października
Zmiana na Pacyfiku. Kluczową rolę odegrała pewna umowna linia
Świat
Szop pracz (Procyon lotor)
Szop pracz chory na wściekliznę. W Los Angeles to pierwszy przypadek od ponad 50 lat
Świat
Gradobicie w Bogocie
"Boże Narodzenie przyszło wcześniej". Bogota jak po śnieżycy
Świat
Rogatki na przejeździe kolejowym w Gdańsku Oruni zamknęły się w ostatniej chwili. "Mogło dojść do tragedii"
Niebezpieczna sytuacja na przejeździe, refleks maszynisty
TVN24
Lodowiec
Kurczy się na naszych oczach. Może zniknąć w ciągu kilku dni
Świat
Powodzie błyskawiczne w Dakarze w Senegalu
"Znaleźliśmy ich, ale było za późno. Byli tam już ponad półtorej godziny"
Świat
przemyt
Były stłoczone w pudełkach. Udaremniono przemyt prawie 400 zwierząt
Świat
Mieszkańcy Bilbao w Hiszpanii sprzątają po ulewie
Centrum hiszpańskiego miasta pod wodą. "Zalała nas potężna fala"
Świat
Zniszczenia po katastrofalnej powodzi w Nepalu
Tysiące osób wciąż zaginionych. Nepal kończy akcję poszukiwawczo-ratunkową
Świat
Kanały w belgijskiej Gandawie zrobiły się zielone
"Pięknie" i niepokojąco". Tak wyglądają kanały w Gandawie
Świat
Deszcz, ulewy, jesień
Widać wyraźną zmianę w pogodzie
Prognoza
Palce diabła, okolice Świdnicy (Dolnośląskie)
"Palce diabła" w polskim lesie. Niezwykłe znalezisko
Polska
Serwal sawannowy uciekł z posesji w Orzyszu (warmińsko-mazurskie)
Serwal sawannowy Gustaw wrócił do domu
Polska
Strażacy walczą z dużym pożarem w Kalifornii
Los Angeles się smaży
Świat
Mgła paraliżuje lotnisko w Modlinie
Mglisty poranek. Utrudnienia na lotnisku w Modlinie
Polska
Ogromne gradziny spadły na Asuncion w Paragwaju
Grad wielkości piłek tenisowych niszczył auta
Świat
IMG-5670
Pierwsza jesienna zorza rozświetliła niebo
Polska
Mgła
Alarmy IMGW dla 14 województw
Prognoza
Zamarła Turnia w Tatrach
Poślizgnął się na zalodzonym stoku. Nie miał zimowego wyposażenia
Polska
Rekin, żarłacz biały, płetwa rekina
Usunęli szczątki wieloryba, pojawiły się rekiny
Świat
Tokio, Adachi
Wreszcie przestało padać. Jest nowy rekord
Świat
Dwugłowy żółw trafił do ośrodka dla dzikich zwierząt w amerykańskim stanie Massachusetts
Dostali dwugłowego żółwia. "Każdy przypadek daje nam kolejną szansę"
Ciekawostki
Zalane pola na Krecie
Powodzie na Krecie. "Zginiemy, mówię ci"
Świat
Skutki ulew w Katalonii
Załamanie pogody, którego "nie można lekceważyć"
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom