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Ogień koło Barcelony. 14 tysięcy osób ma zostać w domach

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Pozar
Pożar w parku krajobrazowym Collserola
Źródło wideo: Agents Rurals/X
Źródło zdj. gł.: Agents Rurals/X
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Kilkuset strażaków walczy z pożarem roślinności w parku krajobrazowym Collserola pod Barceloną. Z powodu zagrożenia swoje domy musiało opuścić ponad 30 osób osób, a 14 tysięcy mieszkańców otrzymało nakaz pozostania w domach. Akcję gaśniczą utrudnia silny wiatr.

Niebezpieczny pożar w położonym blisko Barcelony parku krajobrazowym Collserola wybuchł we wtorek po południu. Od tego momentu ogień zdążył pochłonąć około 35 hektarów terenu. W środę na miejscu trwa akcja gaśnicza, w której bierze udział kilkuset strażaków wspieranych przez 17 jednostek naziemnych i powietrznych.

Pożar koło Barcelony. Wstrzymane połączenia

Z powodu zbliżenia się ognia do budynków mieszkalnych konieczna była ewakuacja mieszkańców niektórych domów. Służby przekazały, że jeszcze przed północą we wtorek co najmniej 35 mieszkańców Torre Baro musiało opuścić swoje domy. W pozostałej części dzielnicy oraz w sąsiednim Ciutat Meridiana wydano nakaz pozostania w domach dla 14 tysięcy osób.

Zdaniem strażaków pożar jest w fazie stabilizacji, ale skuteczną akcję gaśniczą utrudnia silny wiatr roznoszący płomienie. W związku z pożarem żandarmeria zamknęła dla ruchu kilkanaście dróg na terenie północno-zachodniej części aglomeracji Barcelony. Tymczasowo wstrzymano też kursowanie autobusów miejskich na czterech liniach.

Jak zaznaczył hiszpański dziennik El Pais, to już drugi pożar, jaki wybuchł w sierpniu na terenie parku krajobrazowego Collserola. W połowie miesiąca ogień pochłonął około 10 hektarów terenu w pobliżu miasta Esplugues de Llobregat. Żywioł zmusił wtedy lokalne władze do zamknięcia dzielnicy Can Caralleu.

Źródło: PAP, El Pais
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Tagi:
HiszpaniaBarcelonaKatalonia
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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