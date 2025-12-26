Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Katalonia. Drugi dzień świąt z ulewami i wichurami

|
Ulewy doprowadziły do wezbrania rzek w prowincji Girona w Katalonii
Ulewy doprowadziły do wezbrania rzek w prowincji Girona w Katalonii
Źródło: ENEX
W święta Bożego Narodzenia Katalonia mierzy się z trudną pogodą. W jednej z miejscowości w prowincji Girona z powodu ryzyka zalania strażacy musieli ewakuować mieszkańców ośrodka dla osób z niepełnosprawnościami. Zagrożenie stanowi także silny wiatr.

26 grudnia, w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, Katalończycy obchodzą dzień świętego Szczepana. Wielu osobom świętowanie utrudnia jednak pogoda - region nawiedziły silne opady deszczu, które doprowadziły do podtopień. Hiszpańska agencja meteorologiczna (AEMET) wydała żółte ostrzeżenia przed deszczem dla niemal całej wschodniej i południowej Katalonii. W ciągu 24 godzin suma opadów może przekroczyć 200 litrów na metr kwadratowy.

Ewakuacja ośrodka dla osób z niepełnosprawnościami

Szczególnie niebezpieczna pogoda panuje w mieście Girona i jego okolicach. Ulewy doprowadziły tam do znacznego podniesienia się poziomu rzek. Jedna z nich, Manol, w miejscowości Santa Llogaia d'Alguema osiągnęła przepływ wynoszący 67,7 metra sześciennego na sekundę, czyli przekraczający próg zagrożenia.

Z powodu ryzyka zalania strażacy ewakuowali 26 mieszkańców ośrodka dla osób z niepełnosprawnościami w gminie Alt Emporda w Gironie. Katalońskie służby zaapelowały do kierowców dojeżdżających do rodzin na święta o wcześniejsze wyruszenie z domu i powstrzymanie się od przekraczania rzek.

Ulewy doprowadziły do wezbrania rzek w prowincji Girona w Katalonii
Ulewy doprowadziły do wezbrania rzek w prowincji Girona w Katalonii
Źródło: ENEX

Wiatr powalił drzewo na trakcję kolejową

Zagrożenie w Katalonii stanowił także silny wiatr. W piątek rano pociąg wiozący pasażerów z Fornells de la Selva do Ruidellots w prowincji Girona musiał się zatrzymać, ponieważ wiatr powalił drzewo na trakcję kolejową. Ruch na trasie został wstrzymany na około dwie godziny, do zakończenia napraw, a pasażerowie pociągu - ewakuowani.

Z powodu silnych porywów zagrożeniem były także wysokie fale. Meteocat, służba meteorologiczna Katalonii, wydała czerwone alerty na słynnym wybrzeżu Costa Brava w prowincji Girona, gdzie fale osiągały nawet sześć metrów wysokości. W Barcelonie z powodu silnego wiatru władze zamknęły plaże.

AEMET ostrzega przed groźną pogodą także w kolejnych dniach. W sobotę w Katalonii, a także na wybrzeżu Andaluzji na południu Hiszpanii obowiązują w żółte ostrzeżenia przed ulewami i wysokimi falami. W niedzielę mocniej padać ma już tylko w zachodniej części Andaluzji.

Skala zniszczeń na nagraniach. "Nie mogę dostać się do garażu"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Skala zniszczeń na nagraniach. "Nie mogę dostać się do garażu"

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: 20minutos.es, La Vanguardia, ENEX

Źródło zdjęcia głównego: ENEX

Udostępnij:
TAGI:
HiszpaniaKataloniaulewywiatr
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Zima, śnieg, auto, parasol
Pogoda na sylwestra i Nowy Rok. Co nas czeka
Gołoledź
Niebezpieczna aura w wielu regionach. Są alarmy
Mróz w Korei Południowej
Odczuwalna temperatura wyniosła -35 stopni
Świat
Powodzie i lawiny błotne nawiedziły Kalifornię
Skala zniszczeń na nagraniach. "Nie mogę dostać się do garażu"
Świat
Zima, sople
Dużo oblodzeń na szlakach. Ratownicy apelują
Polska
Skutki lawiny błotnej w Palmdale w hrabstwie Los Angeles
Masy błota i wody zalały Kalifornię. Są ofiary śmiertelne
Świat
Przymrozek, zima, jesień, szron, mróz, zimno, Korytniki
Na południu silny mróz, na północy prawie 5 stopni na plusie
Polska
Wiatr, silny wiatr, wichury
W części kraju podmuchy będą dość silne
Zniszczona droga w wyniku aktywności wulkanu błotnego
Popękały drogi i fundamenty. Mieszkańcy gotowi do ewakuacji
Świat
Seydisfjordur na Islandii
Prawie 20 stopni w noc wigilijną na Islandii
Świat
Mroźna noc
Noc znów sporo na minusie
Mróz śnieg zima
Nadchodzą opady śniegu i silny wiatr
Arleta Unton-Pyziołek
shutterstock_2445861655
Katastrofa na najwyższym szczycie Afryki. Nie żyje pięć osób
Świat
Halo
"Nikt z nas nigdy nie spotkał się z takim fenomenem. To było coś wyjątkowego"
Polska
Inżynier NASA Guy Naylor przebrany za Świętego Mikołaja
Święty Mikołaj i załoga Artemis II gotowi do lotu wokół Księżyca
Nauka
Delfiny
Delfiny w Odrze. Uchwyciła je kamera
Polska
Deszcz meteorów
Warto spojrzeć w niebo. Aktywność rozpoczynają Kwadrantydy
Ciekawostki
Mróz w Polsce
Noc z przeszywającym mrozem. Tu było lodowato
Polska
Powodzie w Kalifornii
Woda wdzierała się do domów. Ogłoszono stan wyjątkowy
Świat
Kolejny dzień z mroźną nocą i słońcem za dnia
Pogodne niebo, ale szczypnie mróz
mikolaj prezenty sanie AdobeStock_126385481
Święty Mikołaj w drodze. Sanie nad oceanem
Ciekawostki
shutterstock_2217746671
W rybach z importu mogą znajdować się "wieczne chemikalia"
Nauka
AdobeStock_554203457_Preview
W nocy temperatura spadnie do nawet -13 stopni
Start indyjskiej rakiety LVM3-M6
Indie umieściły rekordowego satelitę na orbicie
Świat
Nocne niebo (zdjęcie poglądowe)
"Pierwsza gwiazdka" już na niebie
Ciekawostki
Powódź w Kalifornii
Najwyższy stopień zagrożenia powodziowego na święta
Świat
AdobeStock_1811684334
Pogoda na Boże Narodzenie. Mróz jeszcze nie odpuści
Opady marznące, śnieg z deszczem
Tu po świętach może zrobić się ślisko
Polska
Zanieczyszczenie świetlne, łuna świetlna
Ten rodzaj zanieczyszczenia stanowi poważne zagrożenie dla ptaków
Nauka
Trzęsienie ziemi
W stolicy zatrzęsły się budynki
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom