Katalonia. Drugi dzień świąt z ulewami i wichurami

Ulewy doprowadziły do wezbrania rzek w prowincji Girona w Katalonii Źródło: ENEX

26 grudnia, w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, Katalończycy obchodzą dzień świętego Szczepana. Wielu osobom świętowanie utrudnia jednak pogoda - region nawiedziły silne opady deszczu, które doprowadziły do podtopień. Hiszpańska agencja meteorologiczna (AEMET) wydała żółte ostrzeżenia przed deszczem dla niemal całej wschodniej i południowej Katalonii. W ciągu 24 godzin suma opadów może przekroczyć 200 litrów na metr kwadratowy.

Ewakuacja ośrodka dla osób z niepełnosprawnościami

Szczególnie niebezpieczna pogoda panuje w mieście Girona i jego okolicach. Ulewy doprowadziły tam do znacznego podniesienia się poziomu rzek. Jedna z nich, Manol, w miejscowości Santa Llogaia d'Alguema osiągnęła przepływ wynoszący 67,7 metra sześciennego na sekundę, czyli przekraczający próg zagrożenia.

Z powodu ryzyka zalania strażacy ewakuowali 26 mieszkańców ośrodka dla osób z niepełnosprawnościami w gminie Alt Emporda w Gironie. Katalońskie służby zaapelowały do kierowców dojeżdżających do rodzin na święta o wcześniejsze wyruszenie z domu i powstrzymanie się od przekraczania rzek.

Wiatr powalił drzewo na trakcję kolejową

Zagrożenie w Katalonii stanowił także silny wiatr. W piątek rano pociąg wiozący pasażerów z Fornells de la Selva do Ruidellots w prowincji Girona musiał się zatrzymać, ponieważ wiatr powalił drzewo na trakcję kolejową. Ruch na trasie został wstrzymany na około dwie godziny, do zakończenia napraw, a pasażerowie pociągu - ewakuowani.

Z powodu silnych porywów zagrożeniem były także wysokie fale. Meteocat, służba meteorologiczna Katalonii, wydała czerwone alerty na słynnym wybrzeżu Costa Brava w prowincji Girona, gdzie fale osiągały nawet sześć metrów wysokości. W Barcelonie z powodu silnego wiatru władze zamknęły plaże.

AEMET ostrzega przed groźną pogodą także w kolejnych dniach. W sobotę w Katalonii, a także na wybrzeżu Andaluzji na południu Hiszpanii obowiązują w żółte ostrzeżenia przed ulewami i wysokimi falami. W niedzielę mocniej padać ma już tylko w zachodniej części Andaluzji.