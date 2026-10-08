Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Karambol w gęstej mgle doprowadził do zaręczyn

|
Karambol na I-95, Karolina Południowa
Mgła na drodze S19, Lubelskie
Źródło wideo: Reporter/Kontakt24
Źródło zdj. gł.: Post Clarendon County Fire Rescue/Facebook
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W miniony czwartek na granicy hrabstw Orangeburg i Clarendon w Karolinie Południowej w USA doszło do karambolu na kilkadziesiąt samochodów. Na tle tego chaosu z ust jednej z kobiet padło "tak", które wkrótce zaprowadzi ją do ołtarza.

Na moście Santee, który znajduje się na autostradzie I-95, w czwartek 1 października utknęły 92 pojazdy, z czego aż 69 wzięło udział w ogromnym karambolu. Doszło do niego w trudnych warunkach atmosferycznych - okolicę spowijała gęsta mgła.

>>> CZYTAJ TEŻ: Isaias szybko przybrał na sile i stał się huraganem

Meteorolog amerykańskiego serwisu pogodowego Accu Weather Isaac Longley przekazał, że kierowcy jadący w kierunku południowym w ciągu zaledwie chwili doświadczali drastycznej zmiany warunków atmosferycznych. Kiedy podjeżdżali w okolice Lake Marion, największego sztucznego zbiornika wodnego w Karolinie Południowej, natychmiast pochłaniała ich mgła.

Karambol na I-95, Karolina Południowa
Karambol na I-95, Karolina Południowa
Źródło zdjęcia: Clarendon County Fire Rescue/Facebook

Niezapomniana historia zaręczyn

Kevin Cossa i jego partnerka Meghan Quinn, jadący na wakacje, byli jednymi z osób, które utknęły w korku na moście Santee i brały udział w karambolu. Na szczęście nie stało się im nic poważnego, dlatego na polecenie policji mogli sami opuścić most. Zanim to zrobili, Cossa wyciągnął pierścionek i poprosił swoją partnerkę o rękę. Powiedziała "tak".

>>> CZYTAJ TEŻ: Katalonia. "Ulice są zalane na pół metra". Relacja Polaka z Hiszpanii

- Po prostu pomyślałem, że nie będzie już drugiej tak wyjątkowej chwili jak ta - powiedział Cossa w opublikowanym przez szpital MUSC Health filmie. Para trafiła tam z drobnymi obrażeniami.

"Jesteśmy wdzięczni, że Kevin i Meghan czują się dobrze i życzymy im bezpiecznych podróży, radosnego świętowania zaręczyn oraz wielu lat wspólnego szczęścia" - napisali przedstawiciele placówki w swoich mediach społecznościowych.

Źródło: AccuWeather, MUSC Health
Udostępnij:
Tagi:
USAWypadkimgła
Czytaj także:
Deszcz meteorów
Szczyt roju Drakonidów. Kiedy warto spojrzeć w niebo
Polska
Silny wiatr, noc
RCB ostrzega przed silnym wiatrem
Polska
Pochmurno, jesień, chmury
Gwałtowne zmiany ciśnienia i przejmujące zimno. Tak zapowiada się weekend
Prognoza
Skutki burz w Rzymie
Rzym po ulewach. Zalane autostrady, kierowcy uwięzieni w autach
Świat
Żółwie olbrzymie z Aldabry
Żółwi olbrzymich jest tam więcej niż ludzi na całych Seszelach
Ciekawostki
Silny wiatr, niebezpieczna pogoda
Załamanie pogody w części kraju. Tu alarmy mają drugi stopień
Prognoza
Widok na Granaty w Tatrach
Halny w Tatrach. "Odradzamy wyjścia w góry"
Polska
Było ciepło, zrobi się chłodno
"Ochłodzenie będzie naprawdę duże"
Prognoza
Huragan Isaias na zdjęciu satelitarnym
Sunie w kierunku USA. To pierwszy huragan w tym sezonie
Świat
Prognoza długoterminowa na zimę. Jak zachowają się wir polarny, Pacyfik i Atlantyk?
Mamy prognozę na zimę. Jest jak scenariusz "Gry o tron"
Arleta Unton-Pyziołek
Świecący ogórek z eksperymentów Mendeza
Dlaczego ogórki kiszone świecą? "Usmażył" ich ponad sto, by poznać odpowiedź
Nauka
Rekin polarny (Somniosus microcephalus) - zdjęcie poglądowe
Grenlandia zastanawia się nad losami najpowolniejszego rekina świata
Świat
Przewrócone łodzie po burzy w Grau-du-Roi we Francji
Południe Francji znów doświadcza potężnego załamania pogody
Świat
Deszcz, parasol, jesień, wczesna zima
Kulminacja ciepła, a potem drastyczna zmiana. Będzie się działo
Prognoza
Lokalna rzeka w Casavieja jest czarna od popiou
Z kranu leci woda "podobna do smoły"
Świat
Martwe białuchy arktyczne na Alasce
Znaleźli martwe białuchy arktyczne
Świat
Pies Morcho był uwięziony w wezbranej rzece, Chile
Rzeka porwała psa, próbowali go ratować kilka razy
Świat
Smog z Borneo pochłonął Kuala Lumpur, Malezja
Tak źle nie było od ponad dekady. To "klęska dla tego regionu"
Świat
Miasteczko Cambrils w Katalonii po ulewie
"Ulice są zalane na pół metra". Relacja Polaka z Hiszpanii
Świat
Zgniły wyż, mgły, pochmurno
Tu warunki na drogach są trudne
Prognoza
Trąba powietrzna przeszła przez australijską miejscowość Ulladulla
Trąba powietrzna przeszła przez nadmorską miejscowość. Nagranie
Świat
Niedźwiedź wszedł na patio restauracji
Duży niedźwiedź wszedł do restauracji. "Nie spieszył się z wyjściem"
Ciekawostki
Rowerzysta zmarł po zderzeniu z psem w Central Parku
Rowerzysta nie przeżył zderzenia z psem
Świat
Ulewy doprowadziły do poważnych zalań w meksykańskim stanie Nuevo Leon
Woda porywała ludzi. Nie żyją dwie osoby
Świat
Jesień, góry, Karpaty, słońce
Halny podgrzeje południe Polski - może być i 27 stopni. Co jeszcze widać w prognozie
Prognoza
Nolo na zdjęciu satelitarnym z 5 października
Zmiana na Pacyfiku. Kluczową rolę odegrała pewna umowna linia
Świat
Szop pracz (Procyon lotor)
Szop pracz chory na wściekliznę. W Los Angeles to pierwszy przypadek od ponad 50 lat
Świat
Gradobicie w Bogocie
"Boże Narodzenie przyszło wcześniej". Bogota jak po śnieżycy
Świat
Rogatki na przejeździe kolejowym w Gdańsku Oruni zamknęły się w ostatniej chwili. "Mogło dojść do tragedii"
Niebezpieczna sytuacja na przejeździe, refleks maszynisty
TVN24
Lodowiec
Kurczy się na naszych oczach. Może zniknąć w ciągu kilku dni
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom