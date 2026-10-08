Świat Karambol w gęstej mgle doprowadził do zaręczyn Matylda Dziechcińska |

Mgła na drodze S19, Lubelskie Źródło wideo: Reporter/Kontakt24 Źródło zdj. gł.: Post Clarendon County Fire Rescue/Facebook

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Na moście Santee, który znajduje się na autostradzie I-95, w czwartek 1 października utknęły 92 pojazdy, z czego aż 69 wzięło udział w ogromnym karambolu. Doszło do niego w trudnych warunkach atmosferycznych - okolicę spowijała gęsta mgła.

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Meteorolog amerykańskiego serwisu pogodowego Accu Weather Isaac Longley przekazał, że kierowcy jadący w kierunku południowym w ciągu zaledwie chwili doświadczali drastycznej zmiany warunków atmosferycznych. Kiedy podjeżdżali w okolice Lake Marion, największego sztucznego zbiornika wodnego w Karolinie Południowej, natychmiast pochłaniała ich mgła.

Karambol na I-95, Karolina Południowa Źródło zdjęcia: Clarendon County Fire Rescue/Facebook

Niezapomniana historia zaręczyn

Kevin Cossa i jego partnerka Meghan Quinn, jadący na wakacje, byli jednymi z osób, które utknęły w korku na moście Santee i brały udział w karambolu. Na szczęście nie stało się im nic poważnego, dlatego na polecenie policji mogli sami opuścić most. Zanim to zrobili, Cossa wyciągnął pierścionek i poprosił swoją partnerkę o rękę. Powiedziała "tak".

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- Po prostu pomyślałem, że nie będzie już drugiej tak wyjątkowej chwili jak ta - powiedział Cossa w opublikowanym przez szpital MUSC Health filmie. Para trafiła tam z drobnymi obrażeniami.

"Jesteśmy wdzięczni, że Kevin i Meghan czują się dobrze i życzymy im bezpiecznych podróży, radosnego świętowania zaręczyn oraz wielu lat wspólnego szczęścia" - napisali przedstawiciele placówki w swoich mediach społecznościowych.