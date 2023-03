Zimowa burza z piorunami zasypała miasto. Odwołano dziesiątki lotów

Śnieg, lód i pioruny

Linie lotnicze zaapelowały do pasażerów, by sprawdzali status swoich lotu, szczególnie w przypadku lotnisk w Toronto, Ottawie i Montrealu. Największe kanadyjskie lotnisko, Pearson International w Toronto, poinformowało w sobotę, że z 459 planowanych wylotów prawie 34 procent zostało odwołanych, a z planowanych 484 przylotów odwołano 38 procent.

Według danych Environment Canada, do godziny 6 rano w sobotę na obszarze metropolitalnym Toronto (Greater Toronto Area) spadło od 22 do 30 centymetrów śniegu. Władze Toronto ogłosiły, że obecną sytuację traktują jako szczególne warunki, co znaczy, że konieczne będzie wywiezienie śniegu z ulic. Takie decyzje należą do rzadkości - przykładowo, w styczniu 2022 roku miasto wywoziło śnieg, gdy w ciągu 16 godzin spadło ponad pół metra białego puchu.