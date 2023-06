"Po raz pierwszy w historii musimy walczyć z tyloma pożarami"

W całej Kanadzie jest 426 aktywnych pożarów lasów - poinformował w niedzielę francuski dziennik "Ouest France". We wschodniej prowincji Quebec, zamieszkiwanej przez 8,5 miliona ludzi, trwa walka ze 144 pożarami. Ewakuowanych jest ponad 13 tysięcy osób.

"Po raz pierwszy w historii"

Strażacy liczą na deszcz. Opady spodziewane są w niedzielę w południowej części Ontario i południowo-zachodnim Quebecu. We wtorek mają one pojawić się w północnych obszarach prowincji, gdzie panuje najtrudniejsza sytuacja związana z pożarami, jednak meteorolodzy zaznaczają, że nie będą one na tyle obfite, aby w znacznym stopniu pomóc w walce z pożogą.