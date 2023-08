Ewakuują ponad połowę mieszkańców regionu. Ogień trawi Kanadę

Większość ludności opuści swoje domy

W stolicy Terytoriów Północno-Zachodnich, liczącym 20 tysięcy mieszkańców mieście Yellowknife, trwa ewakuacja wszystkich osób - mają one opuścić domy do piątkowego wieczoru. 15 kilometrów na północny zachód od miasta szaleje rozległy pożar, który w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych do soboty może rozprzestrzenić się na miasto.