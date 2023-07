Kanada w płomieniach. To może być "najgorszy w historii sezon pożarów"

Kanadę od wielu tygodni trawią rozległe pożary. Zniszczonych zostało już niemal dziewięć milionów hektarów terenu. Rządzący obawiają się, że będzie to najgorsze lato i najcięższy sezon pożarowy w historii kraju.

Ciąg wysokiej temperatury

"Wielodniowy ciąg wysokich wartości temperatury trwa" - napisała agencja Environment Canada w czwartkowym alercie, ostrzegając jednocześnie przed ulewami i burzami . "Gorąco i wysoka wilgotność mogą pogorszyć jakość powietrza, jego wskaźnik może zbliżyć się do wartości wysokiego ryzyka" - dodano. Kanada ma od wielu tygodni problem z jakością powietrza , związany z trwającymi pożarami lasów.

Obecnie w Kanadzie trwa 638 pożarów, z czego 339 uznawanych jest za będące poza kontrolą. Nadal ponad 4,5 tysięcy osób nie może wrócić do domów po ewakuacji. Od początku roku doszło do 3415 pożarów, w których spłonęło 8,8 miliona hektarów lasów - poinformował Blair. W gaszeniu pożarów pomagają strażacy z innych krajów i regionów, w tym tak dalekich jak Korea Południowa, Nowa Zelandia czy Afryka Południowa.

Zapobiec katastrofie

W opublikowanej tydzień temu analizie przygotowanej na zlecenie rządu Kolumbii Brytyjskiej przez Canadian Climate Institute, na podstawie groźnej w skutkach fali upałów z 2021 r., specjaliści ocenili, że tylko w tej prowincji do 2030 r. z powodu upałów może każdego roku umierać 1370 osób, do szpitali trafiać 6 tys. chorych, a koszty opieki zdrowotnej związanej z upałami będą wynosić 100 mln dolarów kanadyjskich. "Wszystkie regiony Kanady będą musiały się przystosować do zmian lub ryzykować powtarzające się śmiertelne i kosztowne w skutkach efekty fali upałów z 2021 r. w Kolumbii Brytyjskiej" - napisano w raporcie.