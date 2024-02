W części Toronto zapanował mrok. Awarię wywołał szop pracz

W części Toronto doszło do awarii. Prawie siedem tysięcy mieszkańców tego kanadyjskiego miasta zostało pozbawionych prądu na kilka godzin. Winowajcą całego zamieszania okazał się szop pracz.

W czwartek wieczorem w części Toronto zapanowała ciemność. Prawie siedem tysięcy z około trzech milionów mieszkańców tego kanadyjskiego miasta zostało pozbawionych prądu. Hydro One, ontaryjskie przedsiębiorstwo energetyczne, poinformowało, że awarię wywołał szop pracz.

Awaria prądu w Toronto

Jak podał brytyjski dziennik The Guardian, awaria rozpoczęła się w czwartek około godziny 19.40 miejscowego czasu. Została w pełni usunięta trzy godziny później.

Utrata zasilania spowodowała tymczasowe zakłócenie pracy kluczowej linii metra i odcięcie dostępu do bieżącej wody. Miejscowa straż pożarna przekazała, że w wyniku przerwy w dostawie prądu niektórzy mieszkańcy zostali uwięzieni w windach. Dodała, że los winowajcy całego zamieszania jest nieznany.

- To zwierzę, które kochamy nienawidzić - powiedziała Suzanne MacDonald, behawiorystka zwierząt.

Szop pracz

Szop pracz (Procyon lotor) to gatunek, który pochodzi z Ameryki Północnej. To największy przedstawiciel rodziny szopowatych. Długość ciała tego zwierzęcia wynosi od 40 do 70 centymetrów. Szop jest zwierzęciem wszystkożernym. Jego cechą charakterystyczną są niezwykle zręczne przednie łapy i czarny wzór maski wokół oczu.