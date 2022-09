Potężna trąba wodna na jeziorze. Zobacz nagranie

Nie ma informacji o tym, że trąba przemieściła się na ląd, powodując zniszczenia. Lokalne media przekazały, że w środę, że w tym rejonie kanadyjskiej prowincji na skutek gwałtownych zjawisk pogodowych zamknięta została co najmniej jedna ulica.

Słabsza od trąby powietrznej

Trąba wodna to rodzaj trąby powietrznej występującej nad powierzchnią wody. Zjawisko to jest słabsze od trąby powietrznej i występuje stosunkowo często. Większość z nich rozpada się przy dotarciu do lądu.