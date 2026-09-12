Świat Kanada. Tajemnicze zniknięcie wyspy. Tę zagadkę udało się wyjaśnić, ale są kolejne Damian Dziugieł |

Wyspa na zbiorniku wodnym w Kolumbii Brytyjskiej (Kanada) Źródło wideo: BC Hydro Źródło zdj. gł.: BC Hydro

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Wyspa została zauważona po raz pierwszy przez żeglarzy niedaleko zatoki Finlay na zbiorniku zaporowym Williston w Kolumbii Brytyjskiej pod koniec lipca. Lokalna firma BC Hydro, zajmująca się dostarczaniem energii, zaczęła otrzymywać zdjęcia i nagrania nietypowego zjawiska. W pierwszej chwili jej przedstawiciele uznali, że to nie jest prawda lub może być to wytwór sztucznej inteligencji. Dodatkową trudność sprawiło to, że wyspa zniknęła z pierwotnego miejsca jej zaobserwowania. Firma postanowiła jednak zbadać tę sprawę.

Dzięki zdjęciom satelitarnym oraz obserwacjom z samolotów i łodzi ostatecznie udało się potwierdzić istnienie wyspy. Została odnaleziona tuż przy brzegu w rejonie odnogi Ospika Arm zbiornika wodnego, 30 kilometrów od miejsca, gdzie zobaczono ją po raz pierwszy. Według ustaleń ekspertów, wyspa dryfowała przez 15 dni.

Analiza zdjęć satelitarnych Źródło zdjęcia: BC Hydro

Eksperci mają już więcej odpowiedzi

Wyspa jest zlepkiem kłód i resztek drzewnych, które gromadziły się w osłoniętym miejscu przez wiele lat. W miarę stopniowego rozkładu materiału mogły zakorzenić się tam rośliny i drzewa, tworząc spleciony twór z pozostałości roślinności. Nie udało się jeszcze dokładnie ustalić, w jaki sposób ani kiedy wyspa ta powstała. Wysoki poziom wody mógł przyczynić się do oderwania jej od linii brzegowej, umożliwiając wiatrowi i prądom zmianę jej położenia.

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Wyspa pozostała nienaruszona podczas swojej podróży po zbiorniku. Mierzy około 140 metrów długości i około 70 metrów szerokości. Jej namierzenie nie było jednak łatwym zadaniem. Zbiornik Williston zajmuje powierzchnię około 1760 kilometrów kwadratowych, gdy jest pełny, a to czyni go największym zbiornikiem w Kolumbii Brytyjskiej. Powstał on w wyniku budowy tamy W.A.C. Bennett na rzece Peace.

Wyspę udało się zlokalizować Źródło zdjęcia: BC Hydro

Wyspa będzie badana

- Odnalezienie wyspy dało odpowiedź na jedno pytanie, ale rodzi też kilka innych - przekazał Bob Gammer z działu komunikacji firmy BC Hydro. - Cieszymy się, że udało nam się potwierdzić położenie wyspy. Wciąż wiele pozostaje do odkrycia na temat tego, jak powstała i w jaki sposób dryfowała po zbiorniku - dodał.

Obecnie geolodzy, ekolodzy i inni naukowcy badają pochodzenie i przemieszczanie się tej niezwykłej wyspy. Firma BC Hydro poinformowała także, że do wyspy można udać się łodzią lub dronem w celu zrobienia zdjęć, ale nie należy na nią wchodzić. Jej powierzchnia jest niestabilna i niebezpieczna dla lądowania lub wspinaczki.