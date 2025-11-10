Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Sypnęło śniegiem. "To dobry znak"

2025-11-10T000205Z_1_LWD066409112025RP1_RTRWNEV_C_0664-CANADA-WEATHER-SNOW-TORONTO-0001
Śnieg w Kanadzie
Źródło: Reuters
W niedzielę sypnęło śniegiem w Toronto, największym mieście w Kanadzie. Słynne zabytki, takie jak wieża CN czy plac Nathan Phillips Square pokryte zostały cienką warstwą białego puchu.

W niedzielę w Toronto (prowincja Ontario) pojawił się pierwszy w tym sezonie śnieg. Zabieliły się słynne zabytki, takie jak wieża CN Tower czy plac Nathan Phillips Square. Jak donoszą lokalne media, spadło około 10 centymetrów śniegu.

- Śnieg w listopadzie jest piękny, to dobry znak - powiedziała w rozmowie z agencją Reuters Switlanka Sergiichuk, mieszkanka Toronto.

- To pierwszy śnieg, który pada w tym roku, cieszymy się z niego - zawtórował jej Stefan Foelkl.

Śnieg w Kanadzie

W niedzielę po godzinie 5 lokalnego czasu agencja rządowa Environment Canada wydała ostrzeżenie meteorologiczne przed obfitymi opadami śniegu. Eksperci prognozowali, że spadnie 5-10 centymetrów. Ostrzegali przed opadami, które mogą powodować utrudnienia w ruchu drogowym i doprowadzić do opóźnień w transporcie publicznym.

W weekend sypnęło też w Montrealu (prowincja Quebec). Kanadyjski dostawca usług nawigacji lotniczej NAV Canada poinformował w niedzielę w mediach społecznościowych o opóźnieniach lotów na międzynarodowym lotnisku Trudeau w Montrealu oraz na międzynarodowym lotnisku Pearson w Toronto spowodowanych warunkami pogodowymi.

Śnieg w Toronto
Śnieg w Toronto
Źródło: Reuters

Autorka/Autor: anw

Źródło: Reuters, toronto.citynews.ca, vancouverisawesome.com

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
KanadaŚnieg
Czytaj także:
Śnieg, USA
Burze śnieżne, obfite opady. Możliwy paraliż komunikacyjny
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Niedźwiedzie raniły kilka osób w różnych częściach kraju
Mgła, jesień, zamglenia
Mgły o poranku. Tu należy zachować szczególną ostrożność
Prognoza
Pochmurno, deszczowo, chłodno, jesień
Chmury przykryją niebo niczym kołdra
Prognoza
Rakieta New Glenn od Blue Origin przygotowuje się do kolejnego startu
Drugi start potężnej rakiety odwołany, pogoda pokrzyżowała plany
Jesienna noc, pogodnie
Przed nami chłodna i deszczowa noc
Prognoza
pszczoly
Śmiertelny wypadek po użądleniu przez pszczoły
Piasek na plaży w Mielnie zmienił kolor
Nietypowy kolor piasku na plaży w Mielnie
Polska
Ewakuacja na Filipinach
Supertajfun uderzył. Są już ofiary śmiertelne
Antarktyda (zdjęcie poglądowe)
Niebezpieczne sprzężenie zwrotne. Lody Antarktyki zagrożone
Nauka
Japończycy ćwiczą zasady bezpieczeństwa przed tsunami
Trzęsienie i tsunami. Fale dotarły do wybrzeża
Jesień, Wielka Brytania
Nietypowo ciepło w Wielkiej Brytanii. Padł rekord
Pogoda na 16 dni. Do Polski zbliża się przedzimie
Pogoda na 16 dni. Przedzimie puka do naszych drzwi
Prognoza
Smog, maska antysmogowa
Alert RCB. "Unikaj aktywności na zewnątrz"
Polska
Mgła
Znowu nic nie widać. Tu we znaki daje się mgła
Prognoza
Potężne fale na Teneryfie zabiły trzy osoby i raniły kilkanaście
Potężne fale na hiszpańskiej wyspie. Są ofiary śmiertelne
Miejscami będzie deszczowo
Chłodno, a lokalnie deszczowo. Pogoda na dziś
Prognoza
Zniszczenia w Wietnamie
Istniała prawie 200 lat, potężny żywioł zamienił ją w ruinę
Pogodna, chłodna noc
To będzie zimna noc
Prognoza
Białe trufle
"To jeden z najgorszych sezonów od 40 lat"
Ciekawostki
Brazylia
"Jakby zrzucono bombę atomową". 80 procent miasta zniszczone
Zdemolowany pensjonat
Niedźwiedź zdemolował pensjonat
Mgła, jesień, zgniły wyż, smog
Wyż "gnije". Kiedy pogoda się poprawi?
Prognoza
Zniszczenia wywołane przez huragan Melissa
Mieli dostać 300 miliardów dolarów. Wciąż czekają
Strażak znalazł zagubioną Biblię po 20 latach od przejścia huraganu
Huragan porwał Biblię. Znalazła się po 20 latach
Ciekawostki
Ptaki, Mierzeja Wiślana
Nawet milion ptaków dziennie przelatuje nad tym miejscem w Polsce
Polska
Pochmurno, jesień, chmury
Dziś w części kraju pogoda zacznie się psuć
Prognoza
Prognozowana temperatura w USA
Ponad 150 milionów ludzi czeka "znaczne ochłodzenie". Mogą paść rekordy
Przed nami chłodna noc
Czeka nas chłodna noc
Prognoza
Tajfun Fung-wong na zdjęciach satelitarnych
Dopiero co przeszedł tam śmiercionośny tajfun, a na horyzoncie kolejne zagrożenie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica