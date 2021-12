-56 stopni Celsjusza. To temperatura odczuwalna w Kanadzie

Rekordowo niskie wartości temperatury zostały zanotowane w wielu częściach Alberty i Kolumbii Brytyjskiej od niedzieli do poniedziałku. Najzimniejszym okazało się miasto Grande Praire w Albercie, gdzie termometry wskazały -44,4 stopnia Celsjusza, bijąc rekord z 1984 roku. Wiatr sprawił jednak, że temperatura odczuwalna wynosiła nawet -56 st. C.

Podobnie było w Edmonton, stolicy Alberty, gdzie w poniedziałek rano na termometrach było -41,6 st. C, ale przy silnych podmuchach wiatru temperatura odczuwalna okazywała się znacznie niższa, wynosząc -55 st. C.

Kanada. Zimno nawet w stosunkowo ciepłych rejonach

Miejscowe media zauważają, że nawet w południowej części kraju, w tym na wyspie Vancouver, gdzie zima pokazuje zazwyczaj swoje łagodniejsze oblicze od tej w północnych częściach Kanady, obecna temperatura jest niższa od średniej dla tej pory roku. W poniedziałek było tam -14,5 st. C, co przy wietrze dawało temperaturę odczuwalną na poziomie -23 st. C.