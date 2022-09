Zmyła domy do oceanu. Sprzątanie po Fionie potrwa miesiące

Trudeau zapowiedział, że poleci do atlantyckich prowincji Kanady, przez które w weekend przeszedł huragan Fiona "tak szybko jak to możliwe, w tym tygodniu". Zapewnił, że jeśli prowincje będą potrzebowały kolejnych żołnierzy, rząd wyśle ich więcej. Dotychczas trzy prowincje - Nowa Szkocja, Wyspa Księcia Edwarda oraz Nowa Fundlandia i Labrador - zwróciły się do rządu federalnego o pomoc wojskową i do każdej z tych prowincji skierowano około stu żołnierzy.