Samochód wjeżdża w "monstrualną zaspę śnieżną". Nagranie

Stacja telewizyjna CityNews w Kanadzie otrzymała liczne doniesienia o pasażerach kolei VIA Rail podróżujących z Ottawy i Montrealu do Toronto, którzy utknęli w sobotę 24 grudnia w rejonie Cobourg na prawie cały dzień. VIA Rail potwierdziło, że dziewięć pociągów zostało uwięzionych w tym rejonie z powodu uszkodzeń związanych ze spadającymi drzewami.