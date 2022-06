Niedźwiedź szedł górskim szlakiem za pięcioosobową rodziną. Zachowali zimną krew

"Kochanie, ten niedźwiedź idzie za tobą" - słychać na nagraniu z ust kobiety, która filmowała całą sytuację. Jak stwierdziła później w rozmowie z CNN, "to raczej spokojna reakcja na to, że widzisz niedźwiedzia w niewielkiej odległości od swojej rodziny". Brighton Peachey spacerowała z mężem i trójką dzieci w wieku od jednego do sześciu lat w rezerwacie w Kolumbii Brytyjskiej - informują lokalne media.