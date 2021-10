Meteor przebił dach i spadł na poduszkę. Kobieta wstała chwilę wcześniej

Hamilton przez kilka dni nie mówiła nikomu z sąsiadów o zdarzeniu, ale skontaktowała się z ekspertami z Uniwersytetu Zachodniego w Ontario, którzy potwierdzili, że opisane zjawisko wyglądające jak wielka kula ognia to spadający meteor, a metalowy obiekt, ważący niespełna 1,5 kilograma, to jego fragment.

Jeden do stu miliardów

Po przeprowadzeniu badań przez naukowców meteoryt powróci do jego właścicielki, która zamierza zachować go na pamiątkę. Fizycy i astronomowie z Uniwersytetu Zachodniego w Ontario proszą o kontakt wszystkich, którzy mogli zarejestrować przelatujący meteoryt. Fizyk Peter Brown z uniwersytetu mówił mediom, że prawdopodobieństwo, iż meteor będzie wystarczająco duży, by przebić dach czyjegoś domu i wylądować na łóżku, wynosi jeden do stu miliardów.