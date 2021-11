Kanada, ekspres ananasowy. Osuwiska ziemi zablokowały autostradę, uwięzionych kilkaset osób

W akcji ratunkowej biorą też udział eksperci inżynieryjni, by sprawdzić miejsce osunięcia się ziemi, czy nie nie ma tam zasypanych samochodów - podały kanadyjskie media.

Ekspres ananasowy winny ulewom

Meteorolodzy wyjaśniają, że przyczyną ulew w Kolumbii Brytyjskiej jest zjawisko nazywane ekspresem ananasowym lub rzeką atmosferyczną. To nasycony wilgocią prąd powietrza znajdujący się około 1,5 kilometra nad ziemią. Ciągnie się od wód Hawajów (którym zawdzięcza swoją nazwę - Hawaje to główny eksporter ananasów) w kierunku wschodnim, docierając do zachodniej części Stanów Zjednoczonych i Kanady.