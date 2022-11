150 kilogramów odpadów w brzuchu kaszalota. "Przerażająca, bolesna śmierć"

150 kilogramów sieci rybackich i innych śmieci znaleziono w brzuchu kaszalota, który został wyrzucony w listopadzie na brzeg Nowej Szkocji w Kanadzie. Plastikowe odpady zatkały przewód pokarmowy zwierzęcia i doprowadziły do powolnej śmierci głodowej. Eksperci podkreślają, że to odkrycie jest bolesnym przypomnieniem o problemie zaśmiecenia oceanów.

Sieci, liny, rękawice

- Najpierw znaleźliśmy trochę sprzętu rybackiego, a potem coraz więcej i więcej - opowiedziała w rozmowie ze stacją Global News Tonya Wimmer z MARS. - Dopiero wtedy zorientowaliśmy się, z jak przerażającą sytuacją mamy do czynienia.

- To przerażająca, bolesna śmierć dla zwierzęcia - dodała Wimmer.

"Nie ma sensu przerzucać się odpowiedzialnością"

MARS wskazał, że do tej pory nie ustalono rodzaju ani pochodzenia sprzętu rybackiego, jak również tego, gdzie lub kiedy zwierzę mogło go połknąć. Organizacja wskazuje, że jest to przede wszystkim smutne przypomnienie o poważnym problemie, jaki stanowią plastikowe odpady zaśmiecające oceany.