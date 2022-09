Fiona w Kanadzie. Zniszczenia, setki tysięcy ludzi bez prądu, wojsko wysłane do pomocy

Zniszczone drogi i domy, połamane drzewa i zerwane linie energetyczne. Na północno-wschodnim wybrzeżu Kanady trwa liczenie strat po przejściu potężnego żywiołu. Choć przed uderzeniem Fiona straciła siłę huraganu, i tak pozostawiła po sobie wiele zniszczeń. Około pół miliona mieszkańców nie ma dostępu do prądu. Na pomoc do najbardziej dotkniętych prowincji wysłane zostało wojsko.

Do największych szkód doszło w Nowej Szkocji, gdzie żywioł uderzył po raz pierwszy, a także w Nowym Brunszwiku, wschodnim Quebeku, Nowej Fundlandii i na Wyspie Księcia Edwarda. Silny wiatr zrywał linie energetyczne, łamał i wyrywał drzewa.

W niektórych miejscach, w tym w Port aux Basques w Nowej Fundlandi wskutek wysokich fal i ulewnych opadów deszczu drogi i domy zostały zmyte do oceanu. W pięciu prowincjach Kanady u wybrzeży Atlantyku około pół miliona odbiorców nie ma dostępu do energii elektrycznej.

Wojsko wysłane do pomocy

Według premiera na Wyspie Księcia Edwarda doszło do takich szkód, "jakich nigdy wcześniej nie doświadczono”. Ostrzegł, że sytuacja pozostaje cały czas groźna. W sobotę premier spotkał się z rządową grupą kryzysową w sprawie pomocy dla poszkodowanych.

Minister obrony Anita Anand poinformowała, że wojsko już dokonuje pierwszych ocen sytuacji w Nowej Szkocji. - Jak tylko zostanie to zakończone, oddziały wojska zostaną wysłane do pomocy w usuwaniu drzew i gruzu, przywracaniu transportu i innych potrzebnych działań, tak długo jak będzie to potrzebne - powiedziała Anand. Napisała też na Twitterze, że pomocy będzie udzielać marynarka, lotnictwo i wojska lądowe.