Humbak zaplątał się w liny, służby ruszyły mu na pomoc

Humbak, długopłetwowiec oceaniczny - waga, wielkość populacji

Długopłetwce oceaniczne, zwane także humbakami (Megaptera novaeangliae), mogą osiągać do 17 metrów długości i ważyć do 45 ton. Były częstym celem polowań wielorybników. Do 1946 roku ich populacja zmniejszyła się o ponad 90 procent, dlatego też wtedy powołana została Międzynarodowa Komisja do spraw Wielorybnictwa, która miała nadzorować liczebność waleni. Od tamtego czasu populacja zaczęła się zwiększać. Obecnie szacuje się, że zalicza się do niej około 80 tysięcy osobników.