Gwałtowne burze w Kanadzie. Zginęły cztery osoby, kilkanaście zostało rannych

Kanada. Ofiary śmiertelne

Lokalni dostawcy energii Hydro One i Hydro-Quebec podali, że w sobotę wieczorem prawie 900 tysięcy domów mieszkalnych i firm na wschodzie Kanady było pozbawionych prądu - 340 tysięcy w Ontario i 535 tysięcy w Quebecu.

Wirująca chmura pyłu w centrum Toronto. "To był wielki bałagan"

Doktor Liza Egbolah, autorka wideo, powiedziała w rozmowie z Reutersem, że widziała również latające w powietrzu przedmioty. W mieście słychać było wyjące syreny alarmowe. - To był wielki bałagan - relacjonowała. Dodała, że odcięty został dopływ prądu do parkingu, przez co nie mogła wyjechać z niego autem przez około godzinę.