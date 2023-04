Atak marznącego deszczu. Ponad milion ludzi bez prądu

Zamknięto szkoły i przedszkola w Montrealu

Niż Kolorado

Groźne zjawiska pogodowe we wschodniej Kanadzie związane są z niżem Kolorado, czyli obszarem niskiego ciśnienia, który utworzył się nad południowo-wschodnim amerykańskim stanem Kolorado. To on przyniósł marznący deszcz, opady śniegu i burze.