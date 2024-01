Temperatura odczuwalna spadła do -55 stopni. "Ludzie nie są przygotowani na taką pogodę"

W czwartek nad Kanadę napłynęły masy arktycznego, ekstremalnie zimnego powietrza, szczególnie dotkliwe dla mieszkańców zachodnich prowincji. Jak przekazała agencja meteorologiczna prowincji Alberta, w piątek i sobotę termometry wskażą miejscami od -30 do -40 stopni Celsjusza, a silny wiatr obniży temperaturę odczuwalną do nawet -55 st. C. Przed ekstremalnym zimnem ostrzegali także meteorolodzy z sąsiedniego regionu Saskatchewan, gdzie w zachodniej części regionu spodziewane jest -40 st. C.