Zatrzęsła się ziemia, wybuchł wulkan

Po najsilniejszym trzęsieniu ziemi od ponad 10 lat na Kamczatce wybuchł wulkan. Kluczewska Sopka wyrzuciła popiół na wysokość trzech kilometrów. I to może nie być koniec jej aktywności.

Święta góra

Wulkan Kluczewska Sopka położony jest na wysokości 4750 metrów nad poziomem morza. Znajduje się on 30 kilometrów od miejscowości Kluczi w Kraju Kamczackim, gdzie mieszka około 4,5 tysiąca osób. Społeczności rdzenne półwyspu postrzegają Kluczewską Sopkę za świętą górę. W środę rano u wschodnich wybrzeży Kamczatki doszło do silnego trzęsienia ziemi, którego magnitudę oceniono na 8,8. Następnie wystąpiło kilkadziesiąt wstrząsów wtórnych o magnitudzie od 5 do 7.