W piątek w rejonie Pietropawłowska Kamczackiego w Rosji doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,8 - poinformowała Amerykańska Służba Geologiczna (USGS). Wstrząs odnotowano na głębokości 10 kilometrów tuż przed godziną 21.

Trzęsienie u wybrzeży Rosji. Ryzyko tsunami

Amerykański system ostrzegania przed tsunami przekazał o możliwości pojawienia się tego zjawiska. Według komunikatu fale u wybrzeży Rosji mogą osiągać od jednego do trzech metrów.

Gubernator Kraju Kamczackiego Władimir Sołodow przekazał za pośrednictwem komunikatora Telegram, że magnituda trzęsienia wyniosła 7,2, a dla wschodniego wybrzeża półwyspu wydano alarm przed tsunami. Dodał także, że mieszkańcy zostali ostrzeżeni o zagrożeniu wystąpienia tego zjawiska, ale do tej pory nie odnotowano żadnych szkód.

Kamczatka. Region narażony na trzęsienia

W minioną sobotę, 13 września, doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,4 u wschodnich wybrzeży półwyspu Kamczatka. Kamczatka leży w Pacyficznym Pierścieniu Ognia - jednej z najbardziej narażonych na wstrząsy tektoniczne części świata. To obszar otaczający Ocean Spokojny, na którym dochodzi często do licznych trzęsień ziemi i erupcji wulkanów. Pas leży na styku płyt tektonicznych i to właśnie na takich obszarach odnotowywane są zazwyczaj najsilniejsze trzęsienia ziemi.

