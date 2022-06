Płaszczka-gigant z Kambodży. Na brzeg wciągało ją 12 ludzi

Kambodżańscy rybacy wyłowili z rzeki Mekong gigantyczną płaszczkę olbrzymią. Miała cztery metry długości i ważyła 300 kilogramów. To największa ryba słodkowodna, jaką do tej pory udało się zaobserwować.

Reuters/Wonders of the Mekong/Sinsamout Ounboundisane/FISHBIO

Do transportu ryby potrzebne było 12 osób Reuters/Wonders of the Mekong/Sinsamout Ounboundisane/FISHBIO

Okrągła jak księżyc w pełni

Z uwagi na swój okrągły kształt, płaszczka otrzymała imię Boramy, co w języku khmerskim oznacza "księżyc w pełni". Naukowcy wyposażyli zwierzę w akustyczny "tracker", który umożliwi śledzenie dalszych ruchów ryby przez kolejne 12 miesięcy. Ryba trafiła z powrotem do rzeki.

Reuters/Wonders of the Mekong/Sinsamout Ounboundisane/FISHBIO

Po oznakowaniu ryba została wypuszczona do rzeki Reuters/Wonders of the Mekong/Sinsamout Ounboundisane/FISHBIO

Oznaka zdrowia ekosystemu

- To ekscytująca wiadomość nie tylko dlatego, że mamy do czynienia z największą rybą słodkowodną świata - tłumaczy. - Oznacza to również, że ten odcinek Mekongu jest nadal zdrowy. Fakt, że w toni rzeki wciąż żyją ogromne ryby, to znak nadziei.