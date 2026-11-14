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Zalewa ich raz po raz. Teraz grożą im kilkunastometrowe fale

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W miejscowości Capitola w Kalifornii trwają przygotowania przed burzą
W miejscowości Capitola w Kalifornii trwają przygotowania przed burzą
Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
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Kalifornia szykuje się na nadejście potężnej burzy. Synoptycy prognozują ulewy i nawet kilkunastometrowe fale, które mogą doprowadzić do podtopień. Służby meteorologiczne ostrzegły, że na horyzoncie widać już kolejne niebezpieczne zjawiska.

W kierunku zachodniego wybrzeża Ameryki Północnej przemieszczają się masy wilgotnego powietrza. Tworzą się w nich burze - jedne uderzają w północno-zachodnie krańce USA i kanadyjską Kolumbię Brytyjską, a drugie w Kalifornię.

Fale mogą mieć kilkanaście metrów

W sobotę synoptycy Narodowej Służby Pogodowej (NWS) ostrzegali Kalifornijczyków przed wysokimi falami. W środkowej części stanu, w tym w okolicach San Francisco, mogą one regularnie osiągać dziewięć metrów wysokości, a niektóre sięgać nawet 12-15 m.

NWS ostrzegła, że woda może przelewać się przez falochrony i zalewać położoną nisko infrastrukturę. Eksperci zalecili, by osoby, które znajdą się niedaleko oceanu, nie wchodziły do wody, trzymały się z dala od brzegu, a przede wszystkim nigdy nie odwracały się tyłem do oceanu.

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W południowej części Kalifornii, w rejonie Los Angeles, zagrożenie stanowią nie tylko wysokie fale, lecz także intensywne opady deszczu. Padać zaczęło tam w piątek wieczorem. Na wyżej położonych terenach występowały opady śniegu.

Pogoda prędko się nie uspokoi

Synoptycy AccuWeather ostrzegli przed następnymi burzami, które dotrą do Kalifornii w kolejnych dniach. Pierwsza z nich ma uderzyć w stan w niedzielę i będzie przesuwać się w głąb lądu do wtorku, a druga ma stwarzać zagrożenia od środy do piątku.

W tym roku Kalifornia wielokrotnie zmagała się ze skutkami ulew i wysokich fal. Ze względu na wyjątkowo silne zjawisko El Nino na Pacyfiku raz po raz tworzyły się silne burze. Ponadto w nadchodzących tygodniach ryzyko podtopień u wybrzeży stanu może być zwiększone wskutek występowania tzw. "królewskich" przypływów, czyli wyjątkowo wysokich przypływów występujących tam późną jesienią i zimą.

Źródło: Phys.org, NWS, AccuWeather
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Tagi:
USAKaliforniaburzaburze
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