Świat Zalewa ich raz po raz. Teraz grożą im kilkunastometrowe fale Krzysztof Posytek |

W miejscowości Capitola w Kalifornii trwają przygotowania przed burzą Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

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W kierunku zachodniego wybrzeża Ameryki Północnej przemieszczają się masy wilgotnego powietrza. Tworzą się w nich burze - jedne uderzają w północno-zachodnie krańce USA i kanadyjską Kolumbię Brytyjską, a drugie w Kalifornię.

Fale mogą mieć kilkanaście metrów

W sobotę synoptycy Narodowej Służby Pogodowej (NWS) ostrzegali Kalifornijczyków przed wysokimi falami. W środkowej części stanu, w tym w okolicach San Francisco, mogą one regularnie osiągać dziewięć metrów wysokości, a niektóre sięgać nawet 12-15 m.

NWS ostrzegła, że woda może przelewać się przez falochrony i zalewać położoną nisko infrastrukturę. Eksperci zalecili, by osoby, które znajdą się niedaleko oceanu, nie wchodziły do wody, trzymały się z dala od brzegu, a przede wszystkim nigdy nie odwracały się tyłem do oceanu.

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W południowej części Kalifornii, w rejonie Los Angeles, zagrożenie stanowią nie tylko wysokie fale, lecz także intensywne opady deszczu. Padać zaczęło tam w piątek wieczorem. Na wyżej położonych terenach występowały opady śniegu.

Tomorrow is expected to be the peak for surf and coastal flooding impacts along our coastline. Please heed advice from local officials. Remain far away from the water's edge. Coastal Hazards will continue into next week. #CAwx #surf #ocean #beach #coastalflooding pic.twitter.com/QPLfBs42iN — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) November 14, 2026 Rozwiń

Pogoda prędko się nie uspokoi

Synoptycy AccuWeather ostrzegli przed następnymi burzami, które dotrą do Kalifornii w kolejnych dniach. Pierwsza z nich ma uderzyć w stan w niedzielę i będzie przesuwać się w głąb lądu do wtorku, a druga ma stwarzać zagrożenia od środy do piątku.

W tym roku Kalifornia wielokrotnie zmagała się ze skutkami ulew i wysokich fal. Ze względu na wyjątkowo silne zjawisko El Nino na Pacyfiku raz po raz tworzyły się silne burze. Ponadto w nadchodzących tygodniach ryzyko podtopień u wybrzeży stanu może być zwiększone wskutek występowania tzw. "królewskich" przypływów, czyli wyjątkowo wysokich przypływów występujących tam późną jesienią i zimą.

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