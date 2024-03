Przywra Heterobilharzia americana to niebezpieczny dla psów pasożyt wątrobowy. Robak ten może powodować schistosomatozę - ciężką chorobę atakującą wiele narządów wewnętrznych. Dawniej występował on prawie wyłącznie w Teksasie i innych stanach wybrzeża Zatoki Meksykańskiej, ale jak pokazuje badanie opublikowane na łamach czasopisma naukowego "Pathogens", opanowuje on kolejne regiony.

Ślimaki i pasożyty

Pasożyt pozostaje w organizmie ślimaka do czasu osiągnięcia samodzielności, kiedy to opuszcza żywiciela. Połknięta przez psa lub szopa, przywra dostaje się do żył wyściółki jelit, gdzie dojrzewa i łączy się w pary. Jaja pasożyta następnie dostają się do płuc, śledziony, wątroby i serca. Układ odpornościowy próbuje sobie poradzić z zagrożeniem, tworząc się skupiska komórek zwane ziarniniakami. Ostatecznie tkanki przestają prawidłowo funkcjonować.