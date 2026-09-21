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Kalifornia. Tragedia w popularnym parku narodowym. Rozbił się śmigłowiec

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Kolumna dymu towarzysząca pożarowi Dome w parku narodowym Yosemite
Pożar Hawk Fire w Nevadzie na zdjęciach satelitarnych, sierpień 2026
Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: Yosemite National Park/Facebook
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Dwie osoby zginęły w katastrofie śmigłowca gaśniczego w parku narodowym Yosemite w Stanach Zjednoczonych. Do wypadku doszło podczas walki z rozległym pożarem, który szaleje od ponad tygodnia. Obecny sezon pożarowy w USA okazał się rekordowy.

O wypadku poinformowała Służba Leśna Stanów Zjednoczonych. Śmigłowiec należący do operatora Flyprecision brał w niedzielę udział w akcji gaśniczej prowadzonej w parku narodowym Yosemite. Jak podały władze, maszyna z dwiema osobami na pokładzie rozbiła się około godziny 15 czasu lokalnego.

"Z niewyobrażalnym smutkiem informujemy o odejściu dwóch ukochanych członków naszego zespołu. Jesteśmy zdruzgotani tą stratą i trudno nam znaleźć odpowiednie słowa" - przekazał operator w mediach społecznościowych.

Rekordowy sezon pożarowy

Pożar w kalifornijskim parku narodowym Yosemite, nazwany pożarem Dome, wybuchł we wtorek 15 września. Do poniedziałku strawił on około 1300 hektarów lasu i był opanowany w 15 procentach.

W sobotę stacja CBS News podała, że od początku roku ogień strawił około 3,4 miliona hektarów terenów zielonych w Stanach - najwięcej na tym etapie roku od rozpoczęcia prowadzenia takich statystyk w 1983 roku. W szczycie sezonu w całym kraju z ogniem walczyło około 15 tysięcy osób. Strażacy opowiadali jednak o sytuacjach, gdy brakowało ludzi, wozów i samolotów, a zespoły przerzucano z jednego aktywnego pożaru do kolejnego.

- Brakuje nam wielu ludzi, którzy mogliby szybko wejść do akcji, stworzyć zespół zarządzania kryzysowego i zapewnić wsparcie potrzebne do skutecznej walki z ogniem - powiedział CBS News strażak Justin Brown.

Źródło: CNN, PAP
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Tagi:
USAPożary
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