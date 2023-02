Rzeka podmyła brzeg, kampery runęły do wody

Pojazdy wpadły do wody

Niebezpieczna sytuacja panowała w hrabstwie Los Angeles. Na terenie parku dla kamperów w mieście Santa Clarita, położonej nad rzeką o tej samej nazwie, wysokie fale podmyły w sobotę brzeg. Duże fragmenty nasypu zawaliły się wprost do wody, pociągając ze sobą kilka zaparkowanych niedaleko brzegu kamperów oraz drzewo. W chwili zdarzenia pojazdy były puste. Moment, kiedy jeden z nich wpadał do wody, zarejestrowano na nagraniu.

W samym Los Angeles również dochodziło do wypadków. W piątek na dom w dzielnicy Panorama City przewróciło się drzewo, jednak nikt nie został ranny. W okolicach lotniska w Hollywood ulewy podtopiły natomiast kilka ulic, a co najmniej pięć osób zostało uwięzionych w swoich pojazdach. Amerykańska Krajowa Służba Pogodowa (NWS) przewiduje, że trudne warunki utrzymają się w Kalifornii co najmniej do wtorku.