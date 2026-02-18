USA, Kalifornia. Poszli na narty mimo ostrzeżenia. Porwała ich lawina

Lawina w Kalifornii porwała grupę narciarzy Źródło: Nevada County Sheriff's Office/Reuters

We wtorek około godziny 11.30 biuro szeryfa hrabstwa Nevada w stanie Kalifornia otrzymało zgłoszenie o lawinie, która porwała grupę narciarzy w górach Sierra Nevada, w pobliżu szczytu Castle Peak. Grupa, poruszająca się poza trasami, składała się z 15 narciarzy, w tym czterech przewodników, i wracała z trzydniowej wyprawy. Do akcji ruszył zespół poszukiwawczo-ratowniczy.

Akcja poszukiwawczo-ratunkowa przy ekstremalnej pogodzie

We wtorek w godzinach popołudniowych Ashley Quadros, rzeczniczka biura szeryfa, przekazała, że nawiązano łączność z sześciorgiem narciarzy. Zbudowali oni prowizoryczne schronienie, korzystając z plandek. Kontaktowali się z ratownikami za pomocą sygnału radiowego i wiadomości tekstowych.

Z powodu ekstremalnych warunków pogodowych ratownicy potrzebowali kilku godzin, aby bezpiecznie dotrzeć do miejsca schronienia narciarzy. Przetransportowali ich w bezpieczne miejsce. Narciarze zostali przebadani przez straż pożarną z miasta Truckee. Dwie z sześciu odnalezionych osób zostały przewiezione do szpitala.

Quadros dodała, że ratownicy wciąż poszukują dziewięciu osób, ale w okolicy panują ekstremalne warunki pogodowe, które utrudniają akcję.

Poszli na narty mimo ostrzeżenia przed lawinami

We wtorek przed świtem Centrum Lawinowe Sierra informowało o dużym zagrożeniu w okolicach jeziora Tahoe. W większości północnej Kalifornii, gdzie znajduje się jezioro, we wtorek obowiązywało ostrzeżenie przed zimową burzą, niosącą intensywne opady śniegu, zwłaszcza na wyżej położonych terenach. Mimo to jedna z firm organizujących wycieczki narciarskie zdecydowała się zabrać swoich klientów na wyprawę.

- Nie sądzę, żeby to była mądra decyzja - powiedział kapitan Russell Greene z biura szeryfa hrabstwa Nevada. Dodał, że nie są jeszcze znane wszystkie szczegóły oraz odmówił podania nazwy firmy, która zorganizowała wyprawę.

Biuro gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma napisało na platformie X, że władze stanowe "koordynują akcję poszukiwawczo-ratunkową" we współpracy z lokalnymi zespołami ratunkowymi.

Gdyby dziewięcioro poszukiwanych narciarzy nie przeżyło, byłby to jeden z najbardziej śmiercionośnych wypadków lawinowych w historii Stanów Zjednoczonych.